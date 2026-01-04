Haberler

Katar, Bahreyn ve Kuveyt'ten, Yemen'de diyalog çağrısına destek
Katar, Bahreyn ve Kuveyt, Yemen'de meşru hükümetin diyalog çabalarını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Riyad'da düzenlenmesi planlanan konferansı destekleyerek, Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunulmasını vurguladı.

KATAR, Bahreyn ve Kuveyt, Yemen'de meşru hükümetin diyaloğu desteklemeye ve güney meselesini ele almaya yönelik gösterdiği çabaları memnuniyetle karşıladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, güney meselesine adil çözümler bulunması amacıyla tarafların diyalog masasında bir araya gelmesi için Riyad'da konferans düzenlenmesi yönündeki talebinin takdirle karşılandığı bildirildi. Konferansın düzenlenmesinin Yemen'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik yürütülen çabalara verilen sürekli desteğin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, Riyad'da düzenlenmesi planlanan konferansa tüm güneyli grupların, Yemen halkının çıkarlarını önceleyen yapıcı bir yaklaşımla katılmasının önemi vurgulandı. Açıklamada ayrıca, yapılacak ulusal diyalog sonuçlarına bağlı kalınmasının, kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için uzlaşı zemini oluşturacağı kaydedilerek, oluşacak kapsayıcı ortamın oluşacak kapsayıcı ortamın, Yemen halkının tüm kesimlerinin beklentilerini karşılayacağı, Yemen'in birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
