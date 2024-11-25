Kasaba saniyeler içinde sel suları altında kaldı

Bert Fırtınası'nın yarattığı sel suları, Worcestershire'daki Tenbury Wells kasabasını dün saniyeler içinde etkisi altına aldı. Yakındaki Kyre Deresi'nin taşması sonucu bir tuğla duvar yıkıldı ve sular ana caddeye doğru akmaya başladı. Kurtarma ekipleri, yükselen sulardan kaçmaya çalışan yerel halka "geri çekilin" diye bağırıyordu.

Fırtına şimdiye kadar en az beş can aldı ve saatte 132 kilometreye varan rüzgarlarla yıkıcı etkisini sürdürüyor. Bu sabah Galler'in Abertillery bölgesindeki Cwmtillery'de meydana gelen büyük toprak kayması nedeniyle aileler evlerinden tahliye edildi. Eski madencilik kasabası çamur ve balçık içinde kaldı. Araçlar mahsur kaldı ve büyük toprak yığınları sakinlerin erişimini engelliyor. İşçiler yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Şu anda İngiltere genelinde 160'tan fazla kırmızı sel uyarısı ve 211 turuncu sel alarmı bulunuyor. Uyarılar güneybatı, Midlands, Yorkshire ve kuzeybatı bölgelerini kapsıyor. Birçok ana tren hattı ve yol kapalı durumda.

Northamptonshire'daki River Dene için nadir görülen şiddetli sel uyarısı verildi. Derin ve hızlı akan sel sularının "hayati tehlike" oluşturduğu belirtiliyor. Yerel halka sel sularından kaçınmak için bölgeyi hemen terk etmeleri ve mahsur kalmaları durumunda 999'u aramaları tavsiye ediliyor.

Güneydoğu Galler'deki River Monnow için iki şiddetli sel uyarısı daha bulunuyor. Galler genelinde 21 kırmızı sel uyarısı ve 36 turuncu sel alarmı mevcut.

İskoçya'nın orta ve batı kesimlerinde bugün öğleden sonra saat 17:00'ye kadar sarı rüzgar uyarısı geçerli. Fırtına, kıyı şeridinde saatte 113 kilometreye varan rüzgarlar estirdikten sonra denize doğru çekilecek. Ulaşımda gecikmeler, kısa süreli elektrik kesintileri ve sahil şeridinde büyük dalgalar bekleniyor.