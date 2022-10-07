Karısının başkasından hamile kaldığını düşünüyordu acı gerçek 40 yıl sonra ortaya çıktı! Stüdyodakiler buz kesti

Rusya'da bir adam, kızının kendisine benzememesi nedeniyle yıllarca karısının kendisini aldattığını düşündü. Fakat bir televizyon programı aracılığıyla 40 yıl sonra ortaya çıkan gerçek herkesi buz kestirdi. Ailenin gerçek kızlarının, doğum sırasında başka bir aileye gönderildiği ortaya çıktı.

Rusya'da duyanların bile inanmakta zorlandığı bir olay meydana geldi. Televizyon programında ele alınan konuya göre Alyona Romanova adlı genç kız, yetiştiği aileye benzememesi nedeniyle ailesinde hep şüphe uyandırdı.

Rus ailenin gerçek kızı

KARISINI ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Alyona'nın babası, kızın kendisinden olmadığını düşünerek, karısını kendisini aldatmakla suçladı. Aile bu şekilde tam 40 yıl geçirdi. Fakat yaptıkları DNA testinin ardından Alyona gerçekten de ailenin çocuğu çıkmadı. Başlarına gelen olayın şokunu atlatan Alyona, soluğu televizyonda aldı.

Alyona Romanova

GERÇEK ANNE BABASINI ARAMAYA BAŞLADI

Gerçek anne ve babasını aramaya başlayan Alyona, televizyondakilerin de yardımıyla olayın aslını ortaya çıkardı. Buna göre 40 yıl önce bir Sovyet hastanesinde gerçekleştirilen doğum sırasında Alyona ile ailenin gerçek kızlarının karıştığı belirlendi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte stüdyodakiler büyük şaşkınlık yaşadı.