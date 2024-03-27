Üye Girişi
Haberler

Kanser teşhisi sonrası Kate Middleton en büyük desteği anne ve babasında alıyor

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kate Middleton, kanser teşhisi konulmasının ardından en büyük desteği annesinden almaya başladı.

Kraliyet uzmanı Katie Nicholl, bir röportajda Entertainment Tonight'a şunları söyledi: "Gerçekten sıkı bir arkadaş grubuna sahip ve özellikle Norfolk'ta gerçekten yakın arkadaşlar var." "Ancak hayatındaki gerçek dayanakları, ailesi ... ve kardeşi James ... ve kız kardeşi Pippa."

"Aile üyeleri çok sık bir arada fotoğraflarda görmeseniz de, arka planda oldukça varlar," diye devam etti. "Ailesi kesinlikle Kate için temel dayanak oldu."

James, ablasının beklenmeyen kanser teşhisi sonrası ablası ile çektiği çocukken çektiği bir fotoğrafı paylaşarak ablasına destek oldu.

James, mesajında şunları yazdı: "Yıllar boyunca birlikte birçok dağa tırmandık. Bir aile olarak, bu dağa seninle birlikte tırmanacağız ????," .

Nicholl ayrıca Galler Prensesi'nin ebeveynleri, Carole ve Michael'ın, kanserinin erken evrelerinde tespit edilmiş olmasından "rahatladıklarını" ve "kemoterapinin önleyici kemoterapi olduğu gerçeğiyle güvende hissettiklerini söyledi.

Kate, dünyanın en iyi doktorları tarafından bakılacak olmasına da aile için başka bir umut kaynağı oldu.

"Carol ve Michael, her zaman inanılmaz derecede güçlü bir çift olmuş ve aynı zamanda çok alçak gönüllü... Şu anda yapacakları şey, bir araya gelip Kate, William ve torunlarını desteklemek.

Kanser teşhisi konulduğunu açıkladığı videosunda, Middleton, 42, kocası Prens William'ın yanında olduğunu ve onun "büyük bir teselli ve güven kaynağı" olduğunu belirtti.

Middleton, kemoterapisi devam ettiği için bu sene Paskalya ayini için kraliyet ailesine katılmayacak.

Kanser teşhisi sonrası Kate Middleton en büyük desteği anne ve babasında alıyor

Kanser teşhisi sonrası Kate Middleton en büyük desteği anne ve babasında alıyor

Kanser teşhisi sonrası Kate Middleton en büyük desteği anne ve babasında alıyor

Kanser teşhisi sonrası Kate Middleton en büyük desteği anne ve babasında alıyor

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kate Middleton Prens William 3.Sayfa Sağlık Yaşam Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Hikmet Dönmez kimdir? CHP Manisa Kula Belediye Başkan Adayı Hikmet Dönmez Kaç yaşında, nereli? İbrahim Yıldıran kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Han Belediye Başkan adayı İbrahim Yıldıran kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Merkez adayı Semiha Şahin kimdir? Fatih Taşlı kimdir? CHP Manisa Köprübaşı Belediye Başkan Adayı Fatih Taşlı Kaç yaşında, nereli? Hasan Aktaş kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Günyüzü Belediye Başkan adayı Hasan Aktaş kaç yaşında, nereli? Adem Uzun kimdir? BBP Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sivas Kangal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sivas Kangal adayı Nalan Güneş kimdir? Burak Gündüz kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Çifteler Belediye Başkan adayı Burak Gündüz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Sinop Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Sinop Merkez adayı Sedef Karakurt kimdir? DEM Parti Rize Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Merkez adayı Nurettin Aydın kimdir? Hüseyin Tosun kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Beylikova Belediye Başkan adayı Hüseyin Tosun kaç yaşında, nereli? İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title