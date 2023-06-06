Kanada Başbakanı Trudeau: Orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde bir süreden beri yayılan orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Alberta, Quebec ve Nova Scotia eyaletlerindeki yangınların söndürülmesi için Kanada Ordusu'nun da görev yaptığını belirten Trudeau, Fransa'dan da 100 itfaiyecinin kısa sürede Kanada'ya geleceğini ifade etti. Yanan alan genişliği 3,3 milyon hektara ulaşırken, halen 413 aktif orman yangını olduğu kaydedildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde bir süreden beri yayılarak devam eden ve "korkunç" olarak nitelediği orman yangınlarını söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Trudeau, başkent Ottawa'da, ilgili bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, "Yüreğimiz, orman yangınları ile mücadele eden ekipler ve yangınlar sebebiyle evlerinden tahliye edilen binlerce kişi ile birlikte." değerlendirmesini yaptı.

Orman yangınlarının en etkili olduğu eyaletlerden Alberta'da incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Trudeau, "Bu sadece Alberta için değil, Atlantik eyaletleri ve Quebec'te yaşayan birçok kişi için korkunç ve yürek burkan bir durum" dedi.

Alberta, Quebec ve Nova Scotia eyaletlerindeki orman yangınlarını söndürmek için Kanada Ordusu'nun da görev yaptığını aktaran Trudeau, tehlike altında olan insanların tahliyesi için de havadan kurtarma ekiplerinin görev yaptığını söyledi.

Kırsal bölgelerde yaşayan yerli topluluklarından 450 kişinin eğitimden geçirilerek itfaiyeci sertifikası aldığını belirten Trudeau, bu programın genişletileceğini duyurdu.

ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'dan itfaiyecilerin söndürme çalışmalarında görev aldığını yineleyen Trudeau, Fransa'dan da 100 itfaiyecinin kısa sürede Kanada'ya geleceğini, halen 3 binin üzerinde insanın yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarını söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Yanan alan genişliği 3,3 milyon hektara ulaştı

Acil Durum Hazırlık Bakanı Bill Blair de, yanan ormanlık alanın, son iki günde 300 bin hektar artarak 3,3 milyon hektara çıktığını söyledi.

Ülke genelinde halen 413 aktif orman yangını olduğunu kaydeden Blair, bu yangınlardan 249'unun henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Blair, 26 bin kişinin orman yangınları sebebiyle tahliye edildiğini ve güvenli noktalarda barındırıldığını, yangınların yılın bu zamanında görülmemiş büyüklükte olduğunu belirtti.

Kuru ve sıcak havanın, yeni yangınları tetiklediğine işaret eden Blair, bunun da normalin çok üzerinde olduğunu vurguladı.

Kanada, mayıs başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor

Kanada'nın Alberta eyaletinde 6 Mayıs'ta başlayan orman yangınları, aradan geçen zamanda British Columbia, Yukon, Nova Scotia ve son olarak da Quebec eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

Orman yangınları, Kanada'nın başkenti Ottawa'nın 170 kilometre batısındaki Centennial Lake bölgesine ulaşırken, buradaki piknik alanlarında ateş yakılması yasaklandı.

Yangınların etkili olduğu Quebec eyaletinde ise hükümet, park ve ormanlık alanlara halkın girişini yasakladı.

Alberta Eyaleti Başbakanı Danielle Smith, olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

Alberta'nın ardından Quebec eyaleti de orman yangınları sebebiyle geçtiğimiz günlerde olağanüstü hal ilan etmişti.

Kanada basını, 3,3 milyon hektar olarak açıklanan yanan ormanlık alanın, Toronto şehrinden 11 kat daha büyük bir genişlik anlamına geldiğine işaret ederken; bu büyüklükteki bir alanın son dört gün içinde yanmasını ise, Kanada'nın yılın bu döneminde yaşadığı en kötü orman yangını olarak nitelendiriyor.