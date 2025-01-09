Kaliforniya Yangınları ödül törenlerini de vurdu

Los Angeles'ta devam eden korkunç orman yangınları nedeniyle 2025 Critics Choice Ödülleri ertelendi. Pacific Palisades yakınlarındaki Barker Hangar'da 12 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan tören, 26 Ocak'a ertelenirken, bölgedeki birçok etkinlik de iptal edildi.

Critics Choice Association CEO'su Joey Berlin, "Bu devam eden trajedi toplumumuzu derinden etkiledi. Tüm düşüncelerimiz yangınlarla mücadele edenlerle ve etkilenenlerle birlikte" açıklamasını yaptı. Los Angeles İtfaiye Şefi'nin açıklamasına göre, Salı sabahı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 30.000'den fazla kişinin tahliye edildiği bölgede, dakikada üç futbol sahası büyüklüğünde alan yanıyor.

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ YANDI

Dailymail'in haberine göre; Ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Pacific Palisades'te lüks evler bir bir enkaza dönerken, Adam Brody, Leighton Meester ve Anna Faris'in evleri tamamen yandı. Ben Affleck, Jennifer Garner, Mandy Moore gibi isimler bölgeyi terk ederken, James Woods ve Steve Guttenberg mülklerinin hasar gördüğünü açıkladı.

Bölgede yaşayan ünlüler sosyal medyadan yangınla ilgili paylaşımlar yaparak destek mesajları verdi. Paris Hilton ve Hailey Bieber durumun vahametini gösteren fotoğraflar paylaşırken, Chris Pratt Instagram'da yaptığı paylaşımda itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Los Angeles'ta ayrıca Pasadena bölgesindeki Eaton yangını da iki can aldı ve bir yaşlı merkezinin tahliyesine neden oldu. Bölgede Wolf Man, Unstoppable ve Better Man gibi filmlerin galaları ile BAFTA Çay Partisi de iptal edildi.

OSCAR ADAYLIKLARI DA ERTELENDİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu.