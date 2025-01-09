Üye Girişi
Haberler
6 yaşındaki Şirin'i katleden caninin cezası belli oldu

Şirin'in katilinin cezası belli oldu
CHP lideri Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak

Özgür Özel saat verdi: Büyük bir sürprizimiz olacak
Ankara'da bina inşaatında göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

Türkiye korkusu İsrail'i gece yarısı yatağından kaldırdı

Kaliforniya Yangınları ödül törenlerini de vurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Los Angeles'ta devam eden orman yangınları nedeniyle 2025 Critics Choice Ödülleri ertelendi. Yangınlar, Pacific Palisades yakınlarındaki Barker Hangar'da 12 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan törenin 26 Ocak'a ertelenmesine sebep oldu.

Los Angeles'ta devam eden korkunç orman yangınları nedeniyle 2025 Critics Choice Ödülleri ertelendi. Pacific Palisades yakınlarındaki Barker Hangar'da 12 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan tören, 26 Ocak'a ertelenirken, bölgedeki birçok etkinlik de iptal edildi.

Critics Choice Association CEO'su Joey Berlin, "Bu devam eden trajedi toplumumuzu derinden etkiledi. Tüm düşüncelerimiz yangınlarla mücadele edenlerle ve etkilenenlerle birlikte" açıklamasını yaptı. Los Angeles İtfaiye Şefi'nin açıklamasına göre, Salı sabahı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda en az iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 30.000'den fazla kişinin tahliye edildiği bölgede, dakikada üç futbol sahası büyüklüğünde alan yanıyor.

Kaliforniya Yangınları ödül törenlerini de vurdu

ÜNLÜ İSİMLERİN EVLERİ YANDI

Dailymail'in haberine göre; Ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Pacific Palisades'te lüks evler bir bir enkaza dönerken, Adam Brody, Leighton Meester ve Anna Faris'in evleri tamamen yandı. Ben Affleck, Jennifer Garner, Mandy Moore gibi isimler bölgeyi terk ederken, James Woods ve Steve Guttenberg mülklerinin hasar gördüğünü açıkladı.

Bölgede yaşayan ünlüler sosyal medyadan yangınla ilgili paylaşımlar yaparak destek mesajları verdi. Paris Hilton ve Hailey Bieber durumun vahametini gösteren fotoğraflar paylaşırken, Chris Pratt Instagram'da yaptığı paylaşımda itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Los Angeles'ta ayrıca Pasadena bölgesindeki Eaton yangını da iki can aldı ve bir yaşlı merkezinin tahliyesine neden oldu. Bölgede Wolf Man, Unstoppable ve Better Man gibi filmlerin galaları ile BAFTA Çay Partisi de iptal edildi.

OSCAR ADAYLIKLARI DA ERTELENDİ

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi de Oscar adaylıklarının 17 Ocak Cuma günü yerine 19 Ocak Pazar günü açıklanacağını duyurdu.

Kaliforniya Yangınları ödül törenlerini de vurdu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Dünya
img

Ankara'da inşaatta göçük! 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor
img

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
img

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD cehennemi yaşıyor! Paris Hilton, evini alevlerin yuttuğu anları canlı yayında izledi

Ünlü isim, evinin küle döndüğü anları canlı yayında izledi
Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü

Mourinho'dan Galatasaray'a olay gönderme! Maçtan pozisyon paylaşıp bir de not düştü
Acun Ilıcalı'dan büyük hamle: Efsane program geri dönüyor!

Efsane program geri dönüyor!
Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı

Önce ısırdı sonra cebinden çıkardığı bıçağı kocasının boynuna sapladı
İran'da şaşırtan görüntü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleri asıldı

İran'da bir şehir Erdoğan afişiyle donatıldı! Yazı ise dikkat çekti
Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

Aile hekiminden rapor isterken bir kez daha düşünün! Artık paralı oldu

Son Dakika Haberleri

Çorum FK-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK-Konyaspor maçı şifresiz mi? Los Angeles yangınında son durum nedir? Ramazan ayı ne zaman 2025? Ramazan ayı hangi gün başlıyor? 2025 oruç ne zaman başlıyor? 2025 ve 2026 eğitim öğretim yılı takvimi! 2025-2026 ara tatil tarihleri ne zaman? Kanal D yayın akışı! 9 OCAK Kanal D yayın akışında neler var? Bu akşam hangi diziler var? Squid Game 3. sezon ne zaman? Squid Game 3. sezon olacak mı? Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği nedir? Fal bakmak günah mı? Fal baktırmak günah mı? İskambil falı anlamları! İskambil kartlarının anlamı nedir? İskambil falı nasıl bakılır? BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2025! Bedelli askerlik zammı ne kadar oldu? ID iletişim sahibi kim? ID iletişim ile çalışan oyuncular kimler?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.