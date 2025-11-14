Kağıthane'deki patlamada yeni görüntüler! Yaralanan kadınla ilgili detaylar ortaya çıktı

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın ikinci katında 12 Kasım Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamadan sonra evin duvarları yıkıldı ve dairede yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle çevreye dağılan beton parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI

Patlamanın yaşandığı dairede olduğu belirlenen 1 kişi yaralandı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler çalışmaların ardından söndürüldü. Meydana gelen patlama sonrasında olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Patlamanın nedeni incelemelerin ardından belli olacak.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI: NE OLUYOR, YANGIN ÇIKTI

Olay anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, şiddetli bir şekilde patlama meydana geldiği ve beton parçalarının sokağı savrulduğu anlar görülüyor. Binanın bulunduğu sokağın sonundaki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde patlama sırasında çıkan ışık topu ve duyulan ses kısa süreli panik yaşanmasına neden oluyor. Patlamanın şiddetiyle vatandaşların "Ne oluyor", "Yangın çıktı" diyerek bağırdığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Patlamadan saniyeler sonra çevre sakinleri sokağa çıkarak ne olduğunu anlamaya çalışıyor.

DAİREDE TEK BAŞINA YAŞIYORMUŞ

Diğer yandan dairede yaşanan patlamada yaralanan kişinin İran uyruklu Sepideh Talebzade (35) olduğu ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan kadının evde tek başına yaşadığı ve patlamada vücudunda yanıklar meydana geldiği öğrenildi. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kadının tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.

"YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "12.11.2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2'nci katında patlama meydana gelmiştir. Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralanan kişinin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Olaydan etkilenen ve geceyi evlerinde geçirmekte güçlük çeken vatandaşlarımızın, Belediyemiz tarafından bölgedeki otellere güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve temel ihtiyaçları karşılanması planlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkânlarımız seferber edilmiştir.' dedi.Patlamanın etkisiyle binada oluşan hasar ve sokağa yayılan molozlar nedeniyle zarar gören araçlar için gerekli incelemelerin başlatıldığı bilgisi de edinildi.