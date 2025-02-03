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Kadın garsonun yüzüne tabakla vuran adam tutuklandı

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Londra'daki Nando's restoranında yaşanan bir şiddet olayı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir ailenin akşam yemeği için gittiği restoranda, erkek müşterinin garsona tabakla vurduğu anlar kameralara yansıdı. Saldırıya uğrayan garson Zahra, olayın ardından TikTok'ta 7 dakikalık bir video paylaşarak Met Polisi'nin olaya yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Londra'daki Nando's restoranında yaşanan şiddet olayının görüntüleri sosyal medyada viral oldu ve polis, uzun süren soruşturmanın ardından bir tutuklama gerçekleştirdi.

Olay, bir ailenin akşam yemeği için gittiği restoranda meydana geldi. CCTV kameralarına yansıyan görüntülerde, garson Zahra'nın masaya sipariş getirdiği sırada, erkek müşterinin aniden tabakla garsona vurduğu görülüyor. Saldırıya uğrayan garsonun bağırarak uzaklaştığı ve ailenin hiçbir şey olmamış gibi restorandan ayrıldığı kameralara yansıdı.

Olayın ardından TikTok'ta 7 dakikalık bir video paylaşan Zahra, özellikle Met Polisi'nin olaya yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Polis teşkilatının soruşturmayı başlangıçta yeterince ciddiye almadığını ve kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Ancak görüntülerin sosyal medyada viral olması ve kamuoyundan gelen yoğun tepkiler sonrasında, polis soruşturmayı yeniden başlattı.

Met Polisi sözcüsü yaptığı açıklamada, Mart 2024'te Stratford'daki Nando's restoranında yaşanan saldırı olayıyla ilgili 32 yaşındaki şüphelinin 30 Ocak Perşembe günü tutuklandığını duyurdu. Şüpheli, sorgusunun ardından kefaletle serbest bırakıldı ve soruşturmanın devam etmesi için Mart ayı ortasında tekrar ifadeye çağrılacak.

Zahra, son dönemde kadınlara, genç kadınlara ve kız çocuklarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için yaşadıklarını anlatmanın önemli olduğunu vurguladı. Sosyal medyada kendisine gösterilen yoğun destekten dolayı minnettar olduğunu belirten Zahra, benzer olayların yaşanmaması için toplumsal farkındalığın artması gerektiğini söyledi.

Met Polisi ayrıca, olayla ilgili bilgisi olan kişilerin 101 numaralı telefonu aramasını veya @MetCC sosyal medya hesabından CAD 1872/21Aug referans numarasıyla ihbarda bulunabileceğini duyurdu. Soruşturma halen devam ediyor.

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Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

çok tanıdık geldi ingiltere de de adaleti sosyal medaya sağlıyormuş

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