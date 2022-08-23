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Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı

Dünya Haberleri

Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı

ABD'nin New Jersey'deki bir kadın hapishanesindeki trans mahkum, iki mahkum arkadaşını hamile bıraktı. Kadın mahkumlarını hamile bırakan trans mahkum erkek hapishanesine taşındı. Erkek hapishanesinde kötü muameleye uğrayan trans mahkuma bir penisin varsa, erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun denilince testislerinden birini jiletle çıkarmaya çalıştı.

ABD'de yaşayan 27 yaşındaki trans mahkum Demi Minor, kadın hapishanesindeki iki mahkum arkadaşını hamile bıraktıktan sonra erkek hapishanesine transfer edildi.

Bunun üzerine trans mahkum Minor, erkek hapishanesinde yanlış cinsiyete maruz kaldığı için eleştirildi. Ardından trans mahkum testislerinden birini jiletle çıkarmaya çalıştı.

Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı

Minor, eski üvey babasını bıçaklayarak öldürmekten 30 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Trans mahkum o zamandan beri cinsiyet kimliğini kabul etmeyi reddettiği için erkekler hapishanesinde kötü muameleye ve tacize uğradığından şikayet etti. Yapılanlara dayanamayan Minor, intihar girişiminde bulunarak testislerinden birini kestikten sonra acil servise gitti.

Kadın cezaevinde mahkumları hamile bırakan trans mahkum, testisini çıkarmaya çalıştığını açıkladı

Trans mahkum yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Minor, "Kanamaya başladığında ölmeyi düşünmedim bile. Sonunda hissettiğim acıdan kurtulmayı düşündüm. Tekrar kesmeye başladım ve bir jiletle testisimi çıkarmaya başladım. Kafamın içinde sadece acının durmasını istedim. Sadece bundan kurtulmak istiyordum. Ne yaşadığımı bilmiyorlar. Bunun yerine karşılaştığım tavırlar bir penisin varsa, bir erkek hapishanesinde olmayı hak ediyorsun" dedi.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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