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İsrail Kabinesinden 'İran' kararı

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İsrail medyasında, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin dünkü toplantısında, İran'ın füze saldırılarına, ABD ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararı alındığı öne sürüldü.

Tüm dünya İran tarafından füze saldırısına uğrayan İsrail'in nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini konuşurken İsrail Kabinesinin İran'a füze saldırıları nedeniyle karşılık verme kararı aldığı öğrenildi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonundaki haberde, dün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarına verilecek karşılığın ele alındığı belirtildi. Haberde, İran saldırısına ABD yönetimi ile koordine edildikten sonra "güçlü bir karşılık" verilmesi kararının alındığı, İsrail'in İran'daki "stratejik bölgeleri" hedef almayı planladığı öne sürüldü.

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AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

İsrail'in BM Temsilcisi Danny Danon, BM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, dün İran'ın İsrail topraklarına gerçekleştirdiği füze saldırısını gazetecilere değerlendirdi. İran'ın, eski Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesine karşılık yaptığını belirttiği misillemenin "savunma amaçlı olmadığını" belirten Danon, "Bu, sivil nüfusa yönelik hesaplanmış bir saldırıydı." dedi. Danon, "İsrail, böyle bir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacak. İsrail, karşılık verecek. Cevabımız belirleyici olacak ve evet, acı verici olacak." ifadesini kullandı.

"ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN OLACAK"

Danny Danon, İsrail'in vereceği karşılığın, "İran'ın aksine uluslararası hukuka tam olarak uygun olacağını" iddia etti. İran'ın, İsrail'e karşı düzenlediği saldırının ardından BM Güvenlik Konseyi'ne mektup gönderme "cüretinde" bulunduğunu söyleyen Danon, bunu "küstahlık" olarak değerlendirdi.

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"ORTA DOĞU'DA HERHANGİ BİR YERİ VURABİLİRİZ"

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de daha sonra yaptığı açıklamada, İran'a karşılık verileceğini bildirdi. Halevi, "İsrail Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurabilir" dedi.

İRAN'DAN BMGK'YA MEKTUP

İran, söz konusu saldırıların ardından BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup göndererek, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtmişti.

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İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRILARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık düzenlendiği belirtilmişti. İran devlet televizyonu da İsrail'e yaklaşık 200 füze atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu. Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

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Yorumlar (6)

Akıl:

İşte şimdi asıl hedef nasıl yok edilir İran öğrenecek. Dağa taşa boş araziye füze attılar ama karşılığı sert olacak gibi. Azıcık bari hedef tuttursalardı ama yapamadılar şimdi bakalım İran ın hangi stratejik tesisleri vurulacak.

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murat:

Yaw hehe tiyatroya devam yani

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VEFA:

İran'ı hiç sevmem, samimi de bulmam. Ama şimdi İran için üzülüyorum. Garip!..

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Fazlı Deniz:

Tabi uluslar arası hukuka karşı sen iran da masumları vurursan iran da senin masumlarını vurur.. güçlü iran için, hukuk filistin neden hukuk karşı vurmuyorsun... Korkma Titre... Sabırsızlıkla bekliyoruz sınırlarımıza sadece ayak bas... senin oyununa gelmez türkiye ne yaparsan yap asker göndermeyiz.. ama sineğin ülkemize girmesin.....

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Adam Bey:

Birbirinden bulsunlar. Güney Azerbaycan’a selam olsun.

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ibrahim mercanoğlu:

abd köpeği israil

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