Jeff Bezos, satın aldığı dağa 42 milyon dolarlık 10.000 yıl çalışacak 150 metre uzunluğunda saat inşa diyor

Jeff Bezos'un 42 milyon dolar harcayarak inşa ettirdiği, yılda bir kez tıklayacak ve 10.000 yıl boyunca zamanı ölçecek devasa saat, Batı Teksas'ta bir dağ içine yerleştiriliyor. Bilgisayar bilimcisi Danny Hillis'in 1995'te önerdiği fikir, uzun bir kavramsal sürecin ardından hayata geçiyor.

Jeff Bezos tarafından 10,000 yıl boyunca zamanı ölçecek42 milyon dolara mal olacak dünyanın en büyük saatinin inşaatı Batı Teksas'ta bir dağ içine başlandı.

150 metre uzunluğunda olacak saat yılda sadece bir kez tıklayacak.

Saat, Bezos'un Batı Teksas'ta sahip olduğu bir dağın içine de inşa ediliyor olsa da bu fikir, bilgisayar bilimcisi ve mucit Danny Hillis tarafından 1995 yılında önerildi.

Danny, yılda bir kez tik tak eden, yüzyıl ibresinin her 100 yılda bir ilerlediği ve milenyumda guguk kuşunun ses çıkardığı bir saat hayal etti.

Onun vizyonu önümüzdeki 10.000 yıl boyunca zamanı gösterecek bir saat yapmaktı ve hala da öyledir.

Onlarca yıl süren kavramsallaştırmanın ardından nihai tasarım tamamlandı ve saat parçalarının oluşturulma süreci başladı.

Tamamlandığında, Dünya'nın termal döngülerinden güç alacak şekilde tasarlanan mekanik saat kulesi, 150 metrelik etkileyici bir yüksekliğe sahip olacak.

Astronomik ve takvimsel gösterimlerle zamanı işaretlemek üzere tasarlandı ve 3,5 milyondan fazla benzersiz zil sesi dizisi yaratacak bir zil üretecine sahip.

Saatin, modern uygarlık çağının, uzun vadeli düşünmenin bir simgesi olması bekleniyor ve gelecek nesilleri de sürece dahil etmeyi amaçlıyor.

Mühendisler bir yıl, 10 yıl, 100 yıl, 1000 yıl ve 10.000 yıl yıldönümleri için oda büyüklüğünde beş yıl dönümü odası oydular.

Saatin 10. yıl dönümü için animasyon yapmayı planlıyorlar ancak gerisini gelecekteki mühendislere bırakmaya karar verdiler.

Web sitesi, gelecekteki inşaatçılara bunu yapma gücü sağlamak için saatin odacıklarına mekanik bir arayüz sağladıklarını belirtiyor.

1995'te Danny şöyle açıkladı: "Geleceği hayal edemiyorum ama geleceği umursuyorum. .

"Önemli bir değişimin yaşandığı bir zamanda hayatta olduğumu hissediyorum ve değişimin iyi bir şekilde gerçekleşmesini sağlama sorumluluğunu hissediyorum.

"Asla meşeleri hasat edecek kadar yaşayamayacağımı bilerek meşe palamutlarımı ekiyorum.

"Geleceğe dair umudum var."

Saat, uygarlığın geleceğini tam olarak kendisinden önce gelene eşit olacak şekilde ölçmek için tasarlandı.

Bu, medeniyetimizin insanlığın yolculuğunun ortasında olduğunu varsayar; saatin yaratıcısı bunu "iyimserliğin üstü kapalı bir ifadesi" olarak kabul etti.