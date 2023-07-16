Japonya'da aşırı yağışlar sonucu 2 binden fazla insan tahliye edildi, 1 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın kuzeyindeki Akita eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 2 bin 100 kişi tahliye edildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle bölgede taşkınlar ve toprak kaymaları yaşandı, su tedarik hizmeti aksadı. Japonya Meteoroloji Ajansı, nehir taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyarılarını yineledi.

Japonya'nın kuzeyindeki Akita eyaletinde yağışlar nedeniyle meydana gelen taşkında bir kişi hayatını kaybetti. Eyalet genelinde 2 bin 100 kişi tahliye edildi.

SU TEDARİĞİ AKSADI

Japonya Meteoroloji Ajansı, hafta başı güneybatı eyaletlerinde etkili olan yerel sağanakların kuzey bölgelere yöneldiğini duyurdu. Eyalet Valiliğine göre 80'e yakın tahliye merkezi hizmete açıldı. Toprak kayması ve taşkınlar sonrası bölgede su tedarik hizmeti aksadı.

HEYELAN UYARISI YAPTILAR

Tahliye edilenlere afet yardımı ile mahsur kalanlara kurtarma hizmeti verilmesi için Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) bölgeye sevk edildi. Ajans, Japon Denizi (Doğu Denizi) ile kuzeydoğu bölgelerindeki eyaletlerde, nehir taşkınlarına ve heyelanlara yönelik uyarılarını yineledi. Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu, mayıs sonundan temmuz ortasına dek sürüyor.