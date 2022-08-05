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Ünlü fizikçi Etienne Klein'in güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıktı

Ünlü fizikçi Etienne Klein'in güneşe en yakın yıldız dediği görüntü 'sucuk' çıktı

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile elde edildiğini öne sürdüğü görüntünün altından bambaşka bir şey çıktı. Klein'in "Yeni bir güneş" dediği görüntünün sucuk olduğu anlaşıldı. Klein, şaka yaptığını belirterek herkesten özür diledi.

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Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, NASA'nın yeni uzay teleskobu James Webb ile uzaydan etkilyeci bir görüntü elde ettiğini iddia etti. Ancak görüntünün altında skandal çıktı. Klein, yaptığı yanlışın ortaya çıkmasından sonra şaka yaptığını belirterek özür diledi.

Daily Mail'in haberine göre, filozof ve fizikçi Klein, 31 Temmuz'da sosyal medya platformu Twitter'dan, Proxima Centauri yıldızının James Webb Uzay Teleskobu tarafından alınan en son fotoğraf olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı. Klein, paylaşımında, "Bize 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'nin fotoğrafı" dedi. Ancak fotoğrafın, İspanya mutfağından 'chorizo' adıyla bilinen bir sucuğa (baharatlı bir domuz sucuğu) ait olduğu ortaya çıktı.

Ünlü fizikçiden skandal paylaşım! James Webb Teleskobu'ndan dediği görüntü 'sucuk' çıktı

Bazı sosyal medya kullanıcıları fizikçi tarafından yayınlanan fotoğrafa inansa da pek çok kişi görüntünün aslında bir dilim sucuk olduğunu belirtti.

Ünlü fizikçiden skandal paylaşım! James Webb Teleskobu'ndan dediği görüntü 'sucuk' çıktı

Klein, şaka yaptığını ve görselin aslında bir sucuğa ait olduğunu itiraf etti ve "İspanyol şarküterisine ait hiçbir nesnenin dünya dışında hiçbir yerde bulunmadığını" belirtti.

Ünlü fizikçiden skandal paylaşım! James Webb Teleskobu'ndan dediği görüntü 'sucuk' çıktı

Daha sonra başka bir açıklama yapan Klein, sosyal medyada yanlış bilgiye karşı dikkat çekmek için böyle bir paylaşım yaptığını ve takipçilerinden özür dilediğini söyledi.

AA / Mehmet Alaca - Dünya

James Webb Fransa NASA Dünya Haberler

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