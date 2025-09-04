Festivale saldırı hazırlığındaydılar! İtalya'da iki Türk vatandaşı, uzun namlulu silahlarla gözaltına alındı

İtalya'nın Viterbo kentinde düzenlenen geleneksel "Macchina di Santa Rosa" festivali öncesinde iki Türk vatandaşı, kaldıkları pansiyonda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde uzun namlulu silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan iki Türk vatandaşına yönelik soruşturmanın sürdüğü ve İtalyan makamlarının güvenlik tehdidine karşı önlemlerini artırdığı bildirildi.

BAŞBAKAN MELONİ: EŞSİZ BİR ETKİNLİĞİN GÜVENLİ ŞEKİLDE KUTLANMASINI SAĞLADI

Başbakan Giorgia Meloni, çarşamba gecesi gerçekleştirilen operasyonun, festivalin güvenliğini sağlamak adına hızlı bir müdahale olduğunu belirtti. Meloni, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve güvenlik birimlerini tebrik ederek, gözaltıların binlerce kişinin katıldığı dini etkinliğin huzur içinde geçmesini sağladığını söyledi

"DİNİ FESTİVALE SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR" İDDİASI

Şüphelilerin, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin de yer alacağı kutlamalarda saldırı hazırlığında olduklarına dair iddialar, İtalyan medyasında yer buldu. Ancak Viterbo polisi, operasyonun detaylarına ve olası saldırı planlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

HER YIL 3 EYLÜL'DE ŞEHRİN KORUYUCU AZİZESİ 'SANTA ROSA' ANISINA DÜZENLENİYOR

Her yıl 3 Eylül'de kutlanan "Macchina di Santa Rosa" festivali, şehrin koruyucu azizesi Santa Rosa anısına düzenleniyor. Etkinliğin en dikkat çeken anında, "Facchini di Santa Rosa" adlı 100 kişilik bir grup, yaklaşık beş ton ağırlığındaki, ışıklarla süslenmiş dev bir yapıyı Viterbo'nun dar Ortaçağ sokaklarında taşıyor. Festival, sadece yerel halk değil, turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE İLE AVRUPA ARASINDA ARTAN GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ

Olayın arka planında ise son dönemde Türkiye ve Avrupa makamları arasında artan güvenlik iş birliği dikkat çekiyor. Özellikle Türk suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyonlar, son aylarda yoğunlaşmış durumda. Nisan ayında, Türkiye ile bazı Avrupa ülkelerinde eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, 234 kişi uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Bu operasyonlarda 21 tondan fazla uyuşturucu maddesi ele geçirilmişti.

BARIŞ BOYUN DA İTALYA'DA YAKALANMIŞTI

Yine bu kapsamda, Mayıs 2024'te İtalyan polisi ve Interpol'ün ortak yürüttüğü bir operasyonla, Viterbo'nun Bagnaia semtindeki bir apartmana düzenlenen baskında, Türkiye'nin en çok aranan isimlerinden biri olan ve mafya lideri olduğu iddia edilen Barış Boyun yakalanmıştı.