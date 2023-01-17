İsveç'te skandallar bitmek bilmiyor! Aşırı sağcı siyasetçi, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu

PKK/YPG terör örgütü destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin eyleminin ardından İsveç'te skandallara yenileri eklendi. İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu. Ülkede yayın yapan Flamman dergisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/YPG terör örgütü destekçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin eylemine Türkiye'den her kesimden tepki yükseldi. Skandalların bitmediği ülkeden gelen son haberler pes dedirtti.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE KUR'AN YAKMA TALEBİ

İsveç gazetesi Aftonbladet, İslam'a olan düşmanlığıyla bilinen, aşırı sağcı ve ırkçı Sıkı Yön Partisi lideriRasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu.

"İSVEÇ'TE TÜRK DE KÜRT DE İSTEMİYORUM"

Gazeteye konuşan, " İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler? Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın" ifadelerini kullandı. Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla biliniyor.

ERDOĞAN'A HAKARET YARIŞMASI BAŞLATTILAR

İsveç'te skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Ülkede yayın yapan Flamman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter'de yer alan haberde, Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına tepki olarak yarışmanın başlatıldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir grup terör destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmıştı. Bu anın görüntülerini terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşan grup, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurmuştu.

İSVEÇ BAŞBAKANI "SABOTAJ" DEMİŞTİ

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin TV4 kanalına yazılı olarak yaptığı açıklamada, olaya tepki göstermişti. Eylemin sorumsuzca yapıldığına işaret eden Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna karşı sabotaj olarak tasarlandığını söyleyebilirim. İsveç'in güvenliği için tehlikeli bir durum." değerlendirmesinde bulundu. Kristersson ayrıca, "Önde gelen iki siyasetçisi suikasta kurban giden İsveç'te, bir ülkenin demokratik yolla seçilmiş liderinin böyle sahte biçimde infazının gerçekleştirilmesi çok ciddi bir durum." demişti.