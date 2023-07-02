İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakılması Londra'da Protesto Edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Londra'da protesto edildi. İsveç'in Londra Büyükelçiliği önünde toplanan küçük bir grup, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Protestocular, büyükelçilik binasının önündeki merdivenlere Filistin bayrağı astı ve İsveç bayrağı yaktı. Söz konusu menfur olay, Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.