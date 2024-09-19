İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilim giderek tırmanıyor. Geçtiğimiz gün Lübnan'daki Hizbullah unsurlarının önce çağrı cihazları patladı ardından telsizleri. İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine binlerce insanın da yaralanmasına neden oldu. İsrail, siber saldırlarının ardından bu akşam saatlerinde Hizbullah lideri Hasan Nasrallah kameralar karşısına geçtiği anda bir kez daha harekete geçti. İsrail ordusu, Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ı vurdu.

Gazze'de neredeyse bir yıldır katliam yapan İsrail'in, savaşı Lübnan'a taşıması coğrafya için ne anlama geliyor? Lübnan Savaşı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İsrail'in siber saldırıları ve7 Ekim'den bu yana adeta barut fıçısına dönen bölgedeki son durumu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar haberler.com için yorumladı.

NASRALLAH SAVAŞA GİRECEK Mİ?

İran'ın da Hizbullah'ın da bu sefer bir şey yapmaları lazım. Sanırım onlar da şu an yapacakları hamlenin dozajını belirlemeye çalışıyorlar. Karşı karşıya kaldıkları tehdidin farkındalar. İran da Hizbullah da kabiliyetleri çerçevesinde İsrail üzerinde yıpratma savaşına devam etmek istiyor. Onlar buradan bir netice almaya çalışırken İsrail onları kendi güçlü olduğu alana çekmeye çalışıyor.

LÜBNAN'I BEKLEYEN ASIL TEHLİKE: HİZBULLAH SADECE İSRAİL İLE SAVAŞMAYACAK

İsrail ile Lübnan arasındaki savaş başlarsa, Lübnan'daki eksenlerin savaşa müdahil olmasıyla ilgili bir denklemin savaşı şekillendireceğini düşünüyorum. Lübnan'da farklı din, mezhep ve etnik yapılardan oluşan karmaşık bir yapısı var. 7 Ekim'den bu yana Batı o bölgeye ciddi bir biçimde mühimmat yığdı. Bunları kendi yandaşlarına yığdılar. Bu savaş çıkarsa Hizbullah sadece İsrail ile değil Lübnan içindeki bazı eksenlerle de çatışmak zorunda kalabilir. Belki bir vatanseverlik ruhu şekillenebilir. Ancak bunu çok olası görmüyorum. Lübnan'da büyük bir kırılma yaşanmasını daha büyük bir olasılık olarak görüyorum.

"LÜBNAN İÇ SAVAŞI ÇIKABİLİR"

Lübnan iç savaşı çıkabilir. Böyle bir şey olursa başta Suriye ve bütün coğrafya etkilenir. Suriye farklı güçlerin müdahale ettiği bir coğrafya. Bu savaş Suriye'deki düzensiz düzeni etkileyecek. İstikrarsızlık ortaya çıkacak ve geriye mücadele matematiği gelişecek. Çok riskli olacak. Lübnan savaşı çıktığında özellikle Türkiye çok etkilenecek. Suriye iç savaşı Türkiye için zor bir süreçti. Şimdi Lübnan ve Gazze ile bütünleşik İsrail'in müdahil olduğu bir savaş söz konusu. Burada çok farklı eksenler var. Müslümanlar içindeki mezhepler hareketlenecek, düşmanlık, sahadaki gruplar hareketlenecek, manipüle eden devletler araya girecek. Çok riskli bir fotoğraf kendini gösterecek.

"BU SİBER SALDIRILAR MANİPÜLE EDİCİ SALDIRILAR"

İran ve Hizbullah, İsrail'in kendi üzerinde ortaya koyduğu etkileri unutturmak istiyordu. Yani Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastını ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye suikastını unutturmak istiyorlardı. Hizbullah bunun için çabalarken siber saldırılar gerçekleşti. Bu olay o kadar büyük ki. Düşünsenize kadınlarınızın, çocuklarınızın, askerlerinizin parmakları koptu, gözleri kör oldu. Hizbullah şimdi bir şey yapmak zorunda. İtibarı için, prestiji için, tabanı için, mücadelecileri için, jeopolitik hesapları için. Ama öyle bir şey yapması lazım ki; İsrail'in Hizbullah ve İran'a saldırması için bir gerekçe üretmemesi gerekiyor. Bu çok zor. Bu durum çok büyük bir gerilim potansiyeli üretiyor. İsrail gerginliği tırmandırma stratejisi izliyor. Bu siber saldırılar manipüle edici saldırılar. İsrail, Hizbullah ve İran'ın üzerine saldırmasını istiyor. Onların saldırmasını gerekçe gösterecek. Netanyahu'nun bir gerilime ihtiyacı var. Çünkü bu şekilde hayatta kalabilecek.

"İSRAİL'İ DURDURACAK TEK ŞEY ABD'DEN ALDIĞI DESTEĞİN KESİLMESİ"

İsrail'i sadece ABD durdurabilir ama o da durdurmuyor. Yanında değilim diyor ama desteklemeye devam ediyor. İsrail'e silah ve teçhizat verenlerin bu desteği kesmeleri söz konusu olursa İsrail durabilir. Ama İsrail'i desteklemeye devam ediyorlar. İsrail'e askeri ve siyasi anlamda da destek var. Onun da kesilmesi lazım ancak bu söz konusu değil.