Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü

 Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

Esad son ana kadar bu evde bekledi
İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın yağmalanan sarayından ilginç fotoğraflar çıktı. O fotoğraflar arasında Esad'ın gençlik yıllarında çekilmiş fotoğrafları da yer aldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte bir dönem sona erdi. Beşar Esad apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçarken, rejimin simge binaları, kurumları muhaliflerin hedefi oldu.

ESAD'IN GENÇLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Onlardan birisi de Beşar Esad'ın başkanlık sarayıydı. Saray yağmalanırken, Esad'ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Ekol Tv'nin geçtiği fotoğraflarda Esad'ın gençlik yıllarında bol bol tatil yaptığı görüldü. Esad'ın kimi zaman havuzda kimi zaman kayak tatilinde olduğu görüldü.

İşte o fotoğraflar:

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

İşte film gibi operasyonun detayları
img

Alkollü sürücünün kaza yaptığı araç CHP'li vekilin çıktı
img

Suriye'de bu kişiler aftan yararlanamayacak
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEmre null:

ne oldu ne kazandın o saraylar sana kaldı mi o günler artık geri gelecek mi bu gibi zihniyetler soyle düşünüyor bir daha dünyaya gelmiyecegigimize göre yaşayabildiğin kadar yaşa zevk edebildiğin kadar et çünkü bir daha bu fırsat eline geçmez gibi seytani düşüncelere kapılıp hayattan zevk almak için her türlü illegal yola başvururlar ama dusunemiyorlar istediğin kadar her yemeği ye sabah uyandığında yine aç olacaksin akıllı insan dunyada zevk etmeyi yaşamayı amaclamaz obur dunyada yaşamayı kazanmayı amaçlar çünkü bu dünyada geçici ama obur dunya sonsuz bir dunya

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Ben ilginç bir kare göremiyorum...Lanet adamın tatil fotoları...

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıoturan:

önce saddam sonra kaddafi sonra suriye bu kadar tesadüf olur mu. resmen planlı indirme operasyonu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! LILLE STURM GRAZ maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Bacalhau com natas tarifi! MasterChef Bacalhau com natas nasıl yapılır? Atletico Madrid Slovan Bratislava CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Atletico Madrid Slovan Bratislava maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Dobrada o moda do Porto tarifi! MasterChef Dobrada o moda do Porto nasıl yapılır? (Porto usulü işkembe) Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sopa de domate alentejana tarifi! MasterChef Sopa de domate alentejana nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 11-12 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Arroz de marisco tarifi! MasterChef arroz de marisco nasıl yapılır? BUSKİ Bursa su kesintisi! 11-12 Aralık Osmangazi, Nilüfer, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.