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İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 kişinin öldüğü trafik kazasının ardından önce Mısır'a, ardında da ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı. Sıcak olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini duyurdu.

Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi ölümü kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğul ABD'de yakalandı. Haberi ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

ANNE VE OĞUL ÖNCE MISIR'A, SONRA DA ABD'YE KAÇMIŞTI

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı. Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı göndermişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya

Yılmaz Tunç Eyüpsultan Eylem Tok İstanbul trafik Mısır Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

OZDEN ERDINC:

Adalet inşallah yerini bulacak

105
3
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Uğur Onur:

Bayram şekeri gibi haber.

91
3
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Kenan UZUNTAŞ:

yakalarsiniz tabi her şey ayarlandı 7 yıldız odada 2 ve ya 3 ay misafir edin kral lar gibi agirlayin sonra BERAAT ??????

17
45
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Erdal Altinova:

ilk mahkemede serbest bırakılır

14
16
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mahmut süt:

adalet mülkün temelidir

28
2
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Haksızsam Söyle:

Çocuk amerika vatandaşı amerika iade etmez onu prosedür gereği ifadeni alır serbest bırakır.

12
11
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Ben bilmemm:

1000 USD ceza ile serbest kalırlar.... Bu kadar basit kızlar...

7
12
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Ben bilmemm:

Ne o , zorunuza mı gitti beğenmeyenler :-)

yanıt3
yanıt2
Sefa:

kilon kaça

yanıt0
yanıt0
Ahmet YILMAZ:

Güzelll

2
0
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