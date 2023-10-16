Dünyaca ünlü şarkıcı Eyal Golan, İsrail askerlerinin yanında yaptığı açıklamada "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" diyerek şaşkına çevirdi.

İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli, onlar sadece hayvan

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrailli şarkıcı Eyal Galon da verdiği röportajda Gazze halkıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

"ONLAR SADECE HAYVAN"

Yüzbinlerce takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı İsrail polisinin yanında Kanal 14'e yaptığı açıklamada "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" şeklinde konuştu. Videosu kısa sürede sosyal medyada yayılan şarkıcıya tepki yağıyor.

Şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye gitmeye hazırlanan askerlerle eğlenirken görüntülenmişti.