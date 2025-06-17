İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar 6. gününde de tüm şiddetiyle devam ederken Tel Aviv'den Türkiye'yi hedef alan skandal ifadeler geldi.

"SIRADA TÜRKİYE VAR" MESAJI

Kanal 13 yayınında konuşan İsrailli gazeteci Eyal Berkovitch, "Sırada Türkiye var" mesajı verdi.

"ÇEYREK FİNALDE HAMAS, YARI FİNALDE İRAN, FİNALDE TÜRKİYE"

Berkovitch, durumu bir futbol turnuvasına benzeterek şu ifadeleri kullandı: "Dinleyin, bu sabah bir espri aldım. Çeyrek finalde Hamas ile berabere kaldık ve onları penaltılarda yendik. Sonra yarı finalde İran'ı yendik. Finalde ise Türkiye var."

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.