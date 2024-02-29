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İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu, en az 70 kişi hayatını kaybetti

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7 Ekim'den bu yana saldırılar düzenlediği Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail ordusu 30 binden fazla Filistinliyi katlederken, bugün bölgede kan donduran bir gelişme daha yaşandı. Yardım almak için bekleyen Gazzelileri vuran İsrail, en az 70 kişiyi öldürdü.

7 Ekim 2023 tarihinden beri düzenlediği saldırılarla Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, bu kez de gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 70 Filistinli hayatını kaybederken, 250 kişi de yaralandı.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI: ÖLÜ SAYISI 100'Ü GEÇEBİLİR

Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçebileceğine vurgu yapılırken, İsrail ordusu sözcüsü " Gazze'deki saldırıya ilişkin bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu, en az 70 kişi hayatını kaybetti

SALDIRIYA SERT TEPKİ GÖSTERİLDİ

Gazze'de Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

"BU OLAYDAN İSRAİL VE ABD YÖNETİMİ SORUMLU"

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı." ifadesi kullanıldı. İsrail ordusunun yaptığı katliama ilişkin, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu, en az 70 kişi hayatını kaybetti

"KATLİAM KASITLI VE PLANLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İsrail'in kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü."

TÜM DÜNYAYA "ACİLEN MÜDAHALE" ÇAĞRISI

Açıklamada, "İsrail ordusunun, toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, uluslararası toplum ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşlar" sorumlu tutuldu. Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu, en az 70 kişi hayatını kaybetti

CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 30 bin 35'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 146 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu, en az 70 kişi hayatını kaybetti

TOPLAM YARALI SAYISI 70 BİNİ GEÇTİ

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 81 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e yükseldiğini aktardı. Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 132 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını bildirdi.

İsrail yardım almak için bekleyen Gazzelileri vurdu, en az 70 kişi hayatını kaybetti

SAĞLIK EKİPLERİ CENAZELERE ULAŞAMADI

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

birgörüş:

Çevrenizde tanıdığınız yahudi varsa iş yapmayın. yüz vermeyin. Kovun gitsin. Bazıları siyonistlere karşı falan muhabbetine de inanmayın. O iş iyi polis kötü polis işi olayı. Sebep ise mevcut ticaret bozulmasın para kaynakları kesilmesin diye bu iyi polis kötü polisi oynuyorlar

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Son Yörük:

Uğradığınız haksızlığın hesabını soramadığınızda üzülmeyin.Zira bazı hesapları sorma kuvvet ve kudreti yalnızca Allah'a aittir..

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Nilay Durmaz:

Hemen şiddetle bir kınama yapar geçeriz. Vatandaşlarımız da banane onlardan demeye devam eder. Yarın bir gün gerçek hedefleri olan güzel ülkeme aynı şekilde saldırılar olduğunda başlarız bağırmaya nerde insanlık hiç mi kimse görmüyor bu zulmü diye.

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DODOK DODOK:

Hani "Bir musibet bin nasihatten iyiydi" nede İslam Birliği ve nerde insan hakları ve nerde insanlık...

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Bay Metin:

KATIL ABD ÖLDÜRDÜ

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