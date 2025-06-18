İsrail ve İran Arasındaki Çatışmalar 6. Gününde Sürüyor

İsrail'in İran'daki nükleer tesislere ve füze üslerine saldırmasının ardından başlayan iki ülke arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.

18 Haziran sabahının erken saatlerinden itibaren iki ülkenin saldırıları sürüyor.

İsrail ordusu, Tahran çevresine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Reuters haber ajansı da İran medyasına dayanarak, başkent Tahran ile batısındaki Kerec kentinde patlamaların duyulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, sosyal medyada Farsça yaptığı bir paylaşımla, Tahran'ın 18. bölgesindeki sivillere seslenerek, bölgede saatler içinde yeni saldırıların olacağını ve derhal tahliye etmeleri gerektiğini söyledi.

Bu gelişmeler yaşanırken, İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı daha düzenlendi.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Tel Aviv kentindeki bazı mahalleler için tahliye emri verdi. Bu bilgi, İran medyası tarafından duyuruldu.

İsrail ordusu, halkı sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı.

Ülkenin birçok yerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, saldırıda kullanılan füzeler arasında "Kheiber-Shakan" (Kale Kırıcı) tipi uzun menzilli füzeler de yer alıyor.

Bu, bir saatten kısa süre içinde İran tarafından İsrail'e yapılan ikinci füze saldırısı oldu.

İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, X platformunda yaptığı paylaşımlarda ülkesinin "Siyonistlerle asla uzlaşmayacağını" söyledi.

Paylaşımlardan birinde, "Siyonistlere asla merhamet göstermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

Ali Hamaney, bir başka mesajında ise "Savaş başlıyor" dedi.

Bu paylaşımlar, Hamaney'in ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalardan sonra kamuoyuna yönelik ilk yorumları arasında yer alıyor.

Trump, ABD'nin Hamaney'in nerede olduğunu bildiğini ancak "şimdilik ortadan kaldırmayacağını" söylemişti.

Hafta başında, Amerikan basınında yer alan haberlerde ise Trump'ın İsrail'in Hamaney'i öldürme planını veto ettiği bildirilmişti.

İsrail ve Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmenin içeriği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. BBC, konuyla ilgili detay almak için Beyaz Saray'a başvurdu.

Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e destek

G7 Zirvesi kapsamında Alma ZDF kanalına konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek verdi.

Merz, "İsrail ordusunun ve hükümetinin bunu yapma cesaretini göstermesine büyük saygı duyuyorum" dedi.

İran rejiminin yıllardır "saldırılarla, cinayetlerle, Hizbullah ve Hamas üzerinden dünyaya ölüm ve yıkım getirdiğini" belirten Merz, müzakere masasına dönülmediği takdirde İran'ın nükleer programının "tamamen yok edilmesinin" gündeme gelebileceğini söyledi.

Programın büyük ölçüde sona erdiğini düşündüğünü ifade eden Merz, İsrail'in elinde programı tamamen yok edecek silahların bulunmadığını, ancak ABD'nin böyle bir kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Alman lider, Welt TV'ye verdiği ayrı bir röportajda ise İsrail saldırılarının İran rejimini "zayıflattığını" ve "ülkenin geleceğinin artık belirsiz olduğunu" dile getirdi.

Eski MI6 Başkanı: 'İsrail, Amerika'yı savaşa çekmeye çalışıyor'

İngiltere'nin istihbarat teşkilatı MI6'nın eski başkanı Sir John Sawers, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'daki en kritik nükleer tesisleri vurmadığını çünkü bu tesislerin yerin çok derininde bulunduğunu söyledi.

"Bu tür hedeflere sadece Amerikalılar ulaşabilir" diyen Sawers, Washington'un önünde iki seçenek olduğunu belirtti:

"Ya İsrail'e katılıp işi tamamlamak ya da diplomatik bir çıkış yolu bulmak."

Sawers ayrıca, İsrail'in asıl amacının ABD'yi çatışmaya dahil etmek olduğunu ve böylece Amerikan gücüyle İran'ın nükleer programının tamamen ortadan kaldırılabileceğini savundu.

Ancak, "Hasar görmüş ama hâlâ faal bir nükleer programa sahip bir İran'la karşı karşıya kalma riski de var" uyarısında bulundu.