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İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

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İsrail ve Hizbullah'ın 3 aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının genel hatlarında anlaşmaya vardığı iddia edilirken, Lübnan'dan açıklama geldi. 4 üst düzey kaynağa göre, ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hizbullah ile İsrail arasında 36 saat içinde ateşkes ilan etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İsrail ile Hizbullah'ın 36 saat içinde ateşkesi ilan etmesini beklediğini söylediği iddia edildi.

İSRAİL VE HİZBULLAH ATEŞKESE ÇOK YAKIN

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İsrailli yetkililerle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Hizbullah'la yeni ortaya çıkan ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığı öne sürüldü. CNN International'ın haberine göre hükümete yakın kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine ilettiği anlaşmanın bazı ayrıntıları konusunda hâlâ çekinceleri olduğunu söyledi.

36 SAAT İÇİNDE AÇIKLAYACAKLAR

Reuters'ın aktardığı habere göre, Lübnanlı 4 üst düzey kaynak ABD Başkanı Joe Biden ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Hizbullah ile İsrail arasında 36 saat içinde ateşkes ilan etmesinin beklendiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray henüz söz konusu durum hakkında bir açıklama yapmadı.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail merkezli yayın organı Haaretz ise ateşkes önerisinin 3 aşamadan oluştuğunu iddia etti. Birinci aşamada Hizbullah güçleri Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek. Bu adımı İsrail güçlerinin konuşlu olduğu Lübnan sınırlarından çekilmesi izleyecek. Üçüncü ve son aşamada ise İsrail ve Lübnan arasında tartışma konusu olan sınır bölgelerinin tespit edilmesi için müzakereler start alacak. Öte yandan Hizbullah'ın çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleşecek.

Söz konusu plan, 2006'da Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.

İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

İsrail'in de; savaşı çıkartan Hamas'ın da, Hizbullah'ında, Türk gemisini vuran Husilerin de bir tarafına saplayayım ben. Ne oldu; ne geçti elinize? Hanginiz ne kazandınız?

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Haber Yorumlarıoturan:

Ölenler ne olacak

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

sizde burada boykot boykot diyin durun

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Çoğu küçücük çocuk binlerce insanın ölmesine çok daha fazlasının yralanmasına, insanların annesiz, babasız, evsiz, evlatsız kalmalarına sebep olmak neydi o zaman?

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