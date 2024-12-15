İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı

Suriye'de 27 Kasım'da silahlı muhaliflerin başlattığı harekat, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle son buldu. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, İsrail de bunu fırsat bilip planını devreye sokmak için hemen harekete geçti. Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal eden İsrail, ülke içinde ilerlemeye başladı.

NETANYAHU'NUN ÇIKIŞININ ARDINDAN "YERLEŞİMCİ" PLANI ONAYLANDI

İsrail ordusunun Suriye'deki kara işgali yeni yerleri alarak devam ederken, hükümetten skandal bir karar geldi. Golan Tepeleri'nin sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor." çıkışının hemen ardından, İsrail hükümeti Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı. Netanyahu, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığının ülkenin "güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.

"SURİYE'Yİ YÖNETME NİYETİMİZ YOK"

Öte yandan Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" açıklaması yaptı. Ancak İsrail ordusu son olarak İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti. Ayrıca İsrail son olarak, Suriye'nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.