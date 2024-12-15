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İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı

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Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte Suriye'ye giren İsrail, işgali bir adım öteye taşımaya karar verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Golan Tepeleri hakkındaki "Sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası olacak" çıkışının ardından hükümet Suriye'de yerleşimci planını resmen onayladı.

Suriye'de 27 Kasım'da silahlı muhaliflerin başlattığı harekat, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle son buldu. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçarken, İsrail de bunu fırsat bilip planını devreye sokmak için hemen harekete geçti. Suriye toprağı Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal eden İsrail, ülke içinde ilerlemeye başladı.

NETANYAHU'NUN ÇIKIŞININ ARDINDAN "YERLEŞİMCİ" PLANI ONAYLANDI

İsrail ordusunun Suriye'deki kara işgali yeni yerleri alarak devam ederken, hükümetten skandal bir karar geldi. Golan Tepeleri'nin sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia eden Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, "Bugün herkes Golan'daki varlığımızın, Golan'ın eteklerinde değil, oradaki varlığımızın ne kadar önemli olduğunu anlıyor." çıkışının hemen ardından, İsrail hükümeti Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planını onayladı. Netanyahu, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri varlığının ülkenin "güvenlik ve egemenliğini garanti altına aldığını" öne sürdü.

"SURİYE'Yİ YÖNETME NİYETİMİZ YOK"

Öte yandan Suriye'de yaşanan gelişmelere müdahale etmediklerini savunan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi "Suriye'yi yönetme niyetimiz yok" açıklaması yaptı. Ancak İsrail ordusu son olarak İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti. Ayrıca İsrail son olarak, Suriye'nin güneyinde yer alan Katana beldesinin Cemle, Mezra Beytelcin ve Megar Mir köylerini de işgal etti.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, Suriye'de yerleşimci planını onayladı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVEFA:

Olsun, onaylasın. Suriye'nin yarısını alsa da İsrail, biz de Emevi Camii de namaz kılar dua ederiz. "En güzel yatırım ahirete yapılandır." Der, kendimizi öyle teselli ederiz!!!

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

ne sandınız bop tıkır tıkır işliyor kullanılan bizim ülke oldu

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Haber YorumlarıCitoles Cipralex:

Sarı öküzü(Esad) vermeyecektiniz

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Hadi bakalim simdi konusun... adamlar resmen coktuler sizin kurtardiginiz suriyeye... hadi bi delikanlilik daha yapin bi de israilden kurtarin suriyeyi... yok yok... bence siz bu saatten sonra Turkiyeyi kurtarin israilin elinden... Bakin beyler, ben chp li degilim... Turk devleti cok buyuk bir hata yapti bu yamyamlara esad i devirtmekle... Eskiden gucsuz esad vardi orda, simdi (ne yazikki gucunu dunyanin inkar edemedigi) israil geldi coktu oraya. Rahat duracagini mi saniyorsunuz israilin. madem delikanlisiniz bir fiske vurun su israile ya...

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Haber YorumlarıAhmet Ilhan:

adım adım İrana dogru gidiyor bilmiyorki İsrail diye bir ülke tarih den silinecek

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Bakin gorursunuz bir kac seneye bop esbaskani cikip, "Samimiyetimle soyluyorum Suriye konusunda hata yapmisiz... Milletimde Allah'ta bizi affetsin" diyecek... sizde hala inanacaksiniz buna...

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Haber YorumlarıMehmet Kan:

seninde sonun gelecek Allah cc hesapları çabuk görendir.Firavunda zalimdi kendini tanrı ilan etti ama ordusuyla beraber suda boğulup geberdi.

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Haber YorumlarıKara Han:

Onemli olan emevi ve ayasofya da namaz kilmak

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Haber YorumlarıPerwer:

Her şey Amerika ve İsrail’in planladığı gibi gidiyor. Adamlar önceden yazdılar çizdiler ve şimdi de uyguluyorlar. Bizimkilerde biz kurtardık diye ortalıkta dolaşıyorlar. Haydi bakalım engel olun, olabiliyorsanız tabi

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