İsrail, sivil halka silah dağıtmaya başladı! Bakanın açıklaması sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi

Günlerdir Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'den bölgeyi kan gölüne çevirecek bir hamle daha geldi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek dağıtılacağını aktarmıştı. Yapılan açıklama sonrası yaklaşık 10 bin İsraillinin silah ruhsatı için başvurduğu öğrenilirken, bugün İsrail'in Lübnan sınırına yakın Ayyelet HaShahar Kibbutz'ta yapılan silah dağıtımı görüntülendi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, Gazze'yi bombardımana tutarken, bölgede kanlı çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. İki taraftan yüzlerce insanın hayatını kaybettiği çatışmalar devam ederken İsrail'den tartışma yaratacak bir hamle daha geldi. İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın Ayyelet HaShahar Kibbutz'ta sivil halka binlerce silah dağıttığı görüntüler servis edildi.

300 BİN YEDEK ASKERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

İsrail- Hamas savaşı 6. gününde devam ediyor. Cumartesi sabahı gerçekleştirilen şok saldırıya tamamen hazırlıksız yakalanan İsrail, ülke tarihindeki en büyük çağrıyı yaptı ve 300 bin yedek askerini göreve çağırdı.

İSRAİL SİVİLLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Gazze'yi tam abluka altına alarak, elektrik, su, yakıt, yiyecek ve insani yardım malzemelerini tamamen kesen İsrail, bununla da yetinmeyip acil bir operasyon başlattığını duyurup sınır bölgelerdeki sivilleri silahlandıracağını duyurdu.

SABIKA KAYDI VE SAĞLIK SORUNU OLMAYAN HERKES BAŞVURABİLİYOR

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından yapılan açıklamada, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere tüfek, mermi, kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağı belirtilirken, bakanlık da sabıka kaydı ve sağlık sorunu olmayan herkesin silah ruhsatı başvurusunda bulunabileceğini duyurdu.

İMZA KARŞILIĞI BİNLERCE SİLAH DAĞITTILAR

AFP tarafından yayınlanan görüntülerde İsrail askerlerinin imza karşılığı silahları dağıttığı, ayrıca verilen silahlarla atış talimi yapıldığı görüldü.