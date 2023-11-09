Gazze'ye 34 gündür bomba üstüne bomba yağdıran İsrail Savunma Kuvvetleri, Nahal Piyade Tugayı'na bağlı birliklerin, 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiklerini duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdik

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 34 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği kanlı saldırılarına devam eden katil İsrail bugün yaptığı açıklamayla 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiklerini duyurdu.

TÜNELLERDE SAATLER SÜREN ÇATIŞMA

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nahal Piyade Tugayı'na bağlı birliklerin, 10 saatlik çatışmanın ardından Batı Cebaliye'de Hamas'ın 17. karakolu olarak bilinen kalesini ele geçirdiğini söyledi. Açıklamada çatışmaların tünellerde de yaşadığı bilgisine yer verildi. IDF'ye göre çatışmalar sırasında düzinelerce Hamas üyesi öldürüldü.