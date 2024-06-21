Üye Girişi
Haberler

İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Mevasi bölgesinde çadır kamplarına bombalarla saldırdı. Olayın ardından çadırlarda yangın çıkarken, ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Mevasi, İsrail ordusunun zorla göç ettirdiği Filistinlilerin gitmesini istediği güvenli bölgeler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 25 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

SALDIRIDA 25 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalaması sonucu 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı

ÇADIRLARDA YANGIN ÇIKTI

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı

MEVASİ, GÜVENLİ BÖLGELER ARASINDA YER ALIYORDU

Han Yunus ile Refah kentlerine uzanan Mevasi bölgesi, İsrail ordusunun göçe zorladığı Filistinlilerin gitmesini istediği "güvenli bölgeler" arasında yer alıyordu. İki bölgeye ayrılmış Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı, kentin güneybatısında kalırken Deyr el-Belah yakınlarına kadar uzanıyor.

İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı

28 MAYIS'TAKİ SALDIRIDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor. BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti. İsrail ordusunun, 28 Mayıs'ta, Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu ve daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi'de çadırları hedef alan saldırısında 21 kişi hayatını kaybetmiş, 64 kişi yaralanmıştı.

İsrail Refah'ta çadır kampını bombaladı: 25 ölü, 50 yaralı

Kaynak: AA / Dünya

Filistin İsrail Gazze Hamas Refah Dünya Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Haziran Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 21 Haziran Cuma maç programı! #9917 #129300 Polonya Avusturya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Polonya Avusturya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Polonya Avusturya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Polonya Avusturya maçı ne oldu? Polonya Avusturya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Polonya Avusturya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! POLONYA AVUSTURYA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 21 Haziran Cuma Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Çırak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çırak filmi ne zaman, nerede çekildi? Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Miras filmi ne zaman, nerede çekildi? Öldür Beni Sevgilim filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Öldür Beni Sevgilim filmi ne zaman, nerede çekildi? Delibal filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Delibal filmi ne zaman, nerede çekildi? Vahşetin Çağrısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, nasıl bitiyor? Vahşetin Çağrısı filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Slovakya Ukrayna maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? #9917 Slovakya Ukrayna maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Slovakya Ukrayna maçı ne oldu?
Yangın felaketinde 'elektrik hattı' şüphesi! Tanrıkulu, 'Olağan şüpheliler' dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi

Yangın felaketinde "elektrik hattı" şüphesi! Tanrıkulu, "Olağan şüpheliler" dedi, DEDAŞ'tan yalanlama gecikmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title