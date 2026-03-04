Haberler

İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
ABD ve İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı dalgası başlattı. Tahran'da pek çok nokta savaş uçaklarıyla vurulurken, patlamalar yaşandı.

  • İsrail ve ABD orduları İran'a yeni hava saldırısı başlattı.
  • İsrail savaş uçakları Tahran'a 11'inci kez hava saldırısı düzenledi.
  • ABD-İsrail saldırılarında 867 kişi hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail ordusunun İran'a yeni hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından Tahran'da patlamalar oldu.

TAHRAN BİR KEZ DAHA VURULDU

İran basınında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da şiddetli patlamalar meydana geldi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin İran'ın başkentine yeni hava saldırısı başlattığı bildirildi.

ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırılardan bu yana İsrail savaş uçaklarının Tahran'a 11'inci kez hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırılar nedeniyle şehrin birçok noktasında patlamalar yaşandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

