Haberler

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail, İran'dan sonra en ağır hasarı Lübnan'a verdi. Ateşkesi delip Lübnan'a saldıran İsrail savaş uçakları, Beyrut ve çevresinde pek çok noktayı vurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yoğun hava saldırıları düzenledi.

LÜBNAN'DA PEK ÇOK YER VURULDU

İsrail ordusu daha önce saldırı tehdidinde bulunduğu Dahiye bölgesini 4 hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıların ardından patlama sesleri duyuldu ve kentin en uzak noktalarından dahi görülebilen yoğun dumanlar yükseldi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Gece saatlerinden itibaren Lübnan'da birçok noktaya hava saldırıları düzenleyen İsrail'in, aralarında Dahiye'nin de bulunduğu bazı bölgelerde Hizbullah'a ait finansal kuruluşlara saldırı tehdidinde bulunduğu belirtildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz
Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

Olan biteni film izler gibi izleyen Avrupalılara ilk şokunu yaşattı
Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Ali Hamaney'in eşi de saldırılarda hayatını kaybetti

Hamaney'in eşi de öldürüldü
Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

Fotoğraf Tel Aviv'den!