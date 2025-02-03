İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini yazdı.

İSRAİL GOLAN TEPELERİNDE GENİŞLİYOR

WP, uydu görüntülerine ve bu görüntüleri yorumlayan uzmanların görüşlerine dayandırarak İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri açıdan genişleme faaliyetlerinin ispatlandığına ilişkin haber yayımladı. Görüntüler, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bölge sakinlerine ve uluslararası topluma bölgedeki varlığının geçici olacağını iddia etmesine rağmen iki askeri üs kurmaya başladığını ortaya koydu.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Washington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde benzer inşaat alanını gösteriyor. Yerel halkı endişelendiren her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

YENİ İNŞAAT ALANLARI GÖZE ÇARPTI

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise WP'ye konuşan uzmanların "üçüncü askeri üs" olarak yorumladığı, temizlenmiş arazi görülüyor. Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor. Uydu görüntülerinde ayrıca Kuneytra ilinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, tampon bölge ile Kodana köyü arasındaki yeni yol dikkati çekiyor. Uydu görüntülerini kullanarak askeri olayları belgeleyen ve analiz eden Contested Grounds'tan William Goodhind, ilk üssün gözlem için, ikincisinin ise bölgedeki yollara daha iyi erişim sağlanması amacıyla kullanılabileceğini belirterek temizlenmiş arazide de üçüncü askeri üssün kurulabileceğini kaydetti.

YENİ ŞAM YÖNETİMİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İsrail'in Suriye'ye ait toprakları işgalini "Suriye halkına karşı ihlal" olarak tanımlamıştı. İsrail'in işgalinin meşru olmadığını dile getiren Ebu Kasra, "(İsrail'in) İran'la problemi vardı, onları İran'dan kurtardık." ifadesini kullanmıştı. Ebu Kasra, Tel Aviv'in vatandaşlarını "önceki pozisyonlarından" koruyabileceğini kaydederek İsrail'in Suriye'ye ait işgal edilen topraklardan çekilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.