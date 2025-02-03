Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Açgözlülerden hesap sorulacak
Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti

Yıllar önce felakete neden olan fay harekete geçti
'Yenidoğan Çetesi' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı

Yenidoğan Çetesi sanığına cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık

Celal Şengör'den Ege'deki depremler için tedirgin eden sözler

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde hareketlilik yaşanıyor. ABD basınının incelediği uydu görüntülerinde Tel Aviv'in "geçici işgal" olarak tanımladığı bölgede yeni askeri üsler kurduğu ortaya çıktı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini yazdı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

İSRAİL GOLAN TEPELERİNDE GENİŞLİYOR

WP, uydu görüntülerine ve bu görüntüleri yorumlayan uzmanların görüşlerine dayandırarak İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri açıdan genişleme faaliyetlerinin ispatlandığına ilişkin haber yayımladı. Görüntüler, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bölge sakinlerine ve uluslararası topluma bölgedeki varlığının geçici olacağını iddia etmesine rağmen iki askeri üs kurmaya başladığını ortaya koydu.

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Washington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde benzer inşaat alanını gösteriyor. Yerel halkı endişelendiren her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

İsrail, İşgal Altında Tuttuğu Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler Kuruyor

YENİ İNŞAAT ALANLARI GÖZE ÇARPTI

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise WP'ye konuşan uzmanların "üçüncü askeri üs" olarak yorumladığı, temizlenmiş arazi görülüyor. Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor. Uydu görüntülerinde ayrıca Kuneytra ilinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, tampon bölge ile Kodana köyü arasındaki yeni yol dikkati çekiyor. Uydu görüntülerini kullanarak askeri olayları belgeleyen ve analiz eden Contested Grounds'tan William Goodhind, ilk üssün gözlem için, ikincisinin ise bölgedeki yollara daha iyi erişim sağlanması amacıyla kullanılabileceğini belirterek temizlenmiş arazide de üçüncü askeri üssün kurulabileceğini kaydetti.

İsrail, İşgal Altında Tuttuğu Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler Kuruyor

YENİ ŞAM YÖNETİMİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İsrail'in Suriye'ye ait toprakları işgalini "Suriye halkına karşı ihlal" olarak tanımlamıştı. İsrail'in işgalinin meşru olmadığını dile getiren Ebu Kasra, "(İsrail'in) İran'la problemi vardı, onları İran'dan kurtardık." ifadesini kullanmıştı. Ebu Kasra, Tel Aviv'in vatandaşlarını "önceki pozisyonlarından" koruyabileceğini kaydederek İsrail'in Suriye'ye ait işgal edilen topraklardan çekilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

İsrail, İşgal Altında Tuttuğu Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler Kuruyor

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Dünya
img

Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
img

Yıldız futbolcu, yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor
img

Fransa Cumhurbaşkanı ABD'yi tehdit etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! İlk düdük çaldı

İlk düdük çaldı
Süper Lig devinin gece yol verdiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Süper Lig devinin dün gece yol verdiği futbolcuyu hemen kaptı
Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek

Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ama olumlu anlamda değil
Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler

Samet'ten Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Morata, imzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi

İmzayı atar atmaz yıldız futbolcunun Galatasaray kariyerini bitirdi!
Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Bir dönem paylaşılamıyordu! Son hali hayranlarını kahretti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.