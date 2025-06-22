Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde karşılıklı saldırılarla devam ederken, ABD ilk defa savaşa fiilen ve resmen dahil oldu.

ABD güçleri İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerini vurdu. Saldırıyı ABD Başkanı Donald Trump bizzat duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump "Fordo tesisine bir bombalama gerçekleştirdik. Tüm uçaklarımız şu an İran hava sahasının dışındadır. Uçaklarımız evlerine dönmektedir" ifadelerini kullandı.

TRUMP: FORDO ARTIK YOK

Trump "Fordo artık yok. ABD'nin İran'a yönelik saldırısı; ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an. İran şimdi bu savaşa son vermeyi kabul etmeli" dedi. Trump ayrıca "Fordo nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık." ifadelerini kullandı. Saldırıya katılan pilotları tebrik eden ve dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı." ifadeleriyle tamamladı.

B-2 BOMBARDIMAN UÇAKLARI KULLANILDI

Saldırıda İran'ın yeraltındaki Fordo nükleer tesisini imha edebilecek tek silahı taşıyan uçak olan Amerikan B-2 hayalet bombardıman uçaklarının kullanıldığı belirtildi. Bu uçaklar "sığınak katili" olarak biliniyor.

"ABD İSRAİL'LE TAM KOORDİNASYON İÇİNDEYDİ"

Öte yandan İsrail devlet televizyonu Kan'da yayınlanan haberde, ABD'nin saldırılar sırasında İsrail yönetimiyle tam koordinasyon içinde olduğu vurgulandı.

ARAKÇİ: EGEMENLİĞİMİZİ KORUMAK İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ SAKLI TUTUYORUZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırarak Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'ni, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını ağır bir şekilde ihlal etmiştir" dedi. Arakçi, "İran'ın BM Sözleşmesi kapsamında egemenliğini, halkını ve çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerini saklı tuttuğunu" belirtti.

UÇAKLAR 37 SAATLİK DİREKT UÇUŞLA İRAN'I VURDU

The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İran'ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçakları Missouri eyaletindeki hava üssünden kalktı. 37 saatlik direkt uçuşla operasyonu yaptı.

İSRAİL HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, ülke hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, Mısır ve Ürdün üzerinden kara geçişlerinin ise açık tutulduğu aktarıldı.

ABD TOMAHAWK FÜZESİ DE KULLANDI

ABD'nin, İran'ın en önemli nükleer tesisi olan Fordo'yu 6 sığınak delici mühimmat kullanarak vurduğu, diğer iki tesisin ise bölgedeki Amerikan denizaltılarından fırlatılan 30 Tomahawk füzesiyle yok edildiği iddia edildi. Fox News sunucusu Sean Hannnity, ABD Başkanı Donald Trump'la telefonla görüştüğünü ve Trump'ın kendisine İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda yaklaşık 645 kilometre uzaklıktaki Amerikan denizaltılarından 30 Tomahawk füzesinin de fırlatıldığını ilettiğini söyledi.

BM: ULUSLARARASI BARIŞA DOĞRUDAN TEHDİT

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu söyledi. Guterres, saldırının ardından açıklama yayınladı.

Saldırının hala gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres "İran'a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları söyledi: "Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

NETANYAHU: TRUMP'IN CESUR KARARI TARİHİ DEĞİŞTİRECEK

ABD saldırısının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece ABD ve Trump çok güçlü hareket etti" diyen Netanyahu "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin muhteşem ve hakkaniyetli gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecek.

Tarih Trump'ın, dünyanın en tehlikeli silahının, dünyanın en tehlikeli rejiminin eline geçmesini engellediğini yazacak. "Başkan Trump ve ben sık sık güç yoluyla barış deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir." ifadelerini kullandı.

İRAN: FORDO'DA NÜKLEER SIZINTI YOK

İranlı bir yetkili, ABD'nin saldırısının ardından Fordo'da nükleer sızıntı olmadığı savundu. Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." dedi.

İRAN ABD SALDIRISINI DOĞRULADI

İran medyası, yetkililere dayandırdığı haberlerle ABD'nin nükleer tesislere saldırısını doğruladı. İranlı yetkililer de Natanz ve İsfahan'daki ABD saldırılarını doğruladı.