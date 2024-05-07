İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita

İsrail ordusu, Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurdu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmiş, Hamas'ın "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı. Kararın ardından harekete geçen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yakın bazı binaları roketlerle hedef aldı ve Refah Sınır Kapısı ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere top atışları yaptı.

Saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nda kontrolü ele geçirdi. Ordudan yapılan açıklamada, Mısır'a yaklaşık 3,5 km uzaklıktaki kapının Filistin tarafında tam kontrolün sağlandığı ve saldırıda 20 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.