Haberler

İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri
Haber Videosu

İsrail ordusu son 48 saatte Suriye ve Katar'a düzenlediği saldırıların ardından bu kez Yemen'in başkenti Sana'yı bombaladı. Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğu saldırılarda, Savunma Bakanlığı, askeri kamplar ve halkla ilişkiler merkezi hedef alındı. Yaklaşık 15 dakika içinde gerçekleştirilen 30 hava saldırısıyla Sana sokakları adeta cehennem yerine döndü.

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN YEMEN'İN BAŞKENTİNE HAVA SALDIRISI

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı. Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

SAVUNMA BAKANLIĞI VE ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında Savunma Bakanlığı ve bakanlığa ait ait askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi. Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

SOKAKLAR ADETA CEHENNEM YERİNE DÖNDÜ

Öte yandan, yaklaşık 15 dakika içerisinde gerçekleştirilen 30 hava saldırısının ardından Sana sokakları adeta cehennem yerine döndü. Bombaların ardı ardına patladığı anlarda, duman ve toz bulutları gökyüzünü kapladı. Çığlıklar ve patlama seslerinin arasında, sokaklar kaos ve panik içinde kaldı.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

SON 48 SAATTE 3 ÜLKE HEDEF ALINDI

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular satışını yasakladı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıgunay yanug:

filistin katar lübnan iran ırak suriye. israil heryeri bombalıyor, Türkiye b..k içinde yüzüyor..Rezil hırsız laik chp yi bitirerek iktidar olmaya çalışan zavallı akpliler. kimse chp yi tiklemiyor, acınacak haldesiniz , akp nin reisinin savunulacak yeri kalmamış. boşuna mücadele veriyorsunuz. ama takdir ediyorum sizi.. son seçime kadar koyu akpli ve reis için ölürdüm . ne zananki gazze katar sisi salman bae nas emekli ekonomi aklıma geldi fena U dönüşü yaptım. akp chp aslaa, EMEKLİYİM 16450 TL

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel Temiz:

Kimse kınamadan ben yerimi alayım ve 80 milyonun adına kınıyorum.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

RECEP, "HANGİ DİNE" mensup olduğunu açıklasın...... Biz de elimizdeki KANITLARI açıklayacağız...... şu videoyu seyredin (25 saniyelik) youtube . com/shorts/PKjRr-P1Oqw ......

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

içiyorlar şarabi .......... ....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerit Garipoğlu:

İslam işbirliği teşkilatı UYUMA ARTIK, BİRLEŞİN neyi bekliyorsunuz sıra teker teker size de mi gelsin istiyorsunuz yazıklar olsun...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokakların karıştığı Fransa'da istihbarat birimlerinden ürküten tahmin! Sayı 100 bini aşacak

Avrupa ülkesini panikleten tahmin: Sayı 100 bini aşacak
Davinson Sanchez 6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı

6-3 biten maçta ortalığı karıştırdı! Okan Buruk'un dediği oldu
Z kuşağının yakıp yıktığı Nepal'de politikacılar helikopterle tahliye ediliyor

Görüntü Z kuşağının her yeri yakıp yıktığı ülkeden
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.