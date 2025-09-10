İsrail'in vurduğu Sana'da sokaklar cehennem yeri

İsrail ordusu, son 48 saat içerisinde Suriye ve Katar'a gerçekleştirdiği saldırıların ardından Yemen'in başkenti Sana'ya da hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN YEMEN'İN BAŞKENTİNE HAVA SALDIRISI

Yemen'in El-Mesira televizyon kanalının haberinde, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin hava savunma sistemlerinin Sana'ya saldırı başlatan İsrail uçaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı. Haberde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI VE ASKERİ HEDEFLER VURULDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sana ve Cevf bölgelerinde Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiği, hedefler arasında Savunma Bakanlığı ve bakanlığa ait ait askeri kamplar, Askeri Halkla İlişkiler Merkezi ve bir yakıt deposunun bulunduğu iddia edildi. Halkla İlişkiler Merkezi'nin propaganda için kullanıldığı öne sürülerek askeri kamplarda ise operasyon ve istihbarat odalarının da olduğu savunuldu.

SOKAKLAR ADETA CEHENNEM YERİNE DÖNDÜ

Öte yandan, yaklaşık 15 dakika içerisinde gerçekleştirilen 30 hava saldırısının ardından Sana sokakları adeta cehennem yerine döndü. Bombaların ardı ardına patladığı anlarda, duman ve toz bulutları gökyüzünü kapladı. Çığlıklar ve patlama seslerinin arasında, sokaklar kaos ve panik içinde kaldı.

SON 48 SAATTE 3 ÜLKE HEDEF ALINDI

Böylece İsrail'in son 48 saat içinde hedef aldığı ülke sayısı Yemen, Katar ve Suriye olmak üzere üçe çıktı. Ayrıca Lübnan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'ya da günlük saldırılar düzenleniyor.