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İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef alan saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti. Yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı ve Hamas komutanı Muhammed Şahin'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

ARAÇ TAMAMEN YANDI

Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

İSRAİL KANALINDA "SUİKAST GİRİŞİMİ" MANŞETİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.

İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak yaptığı açıklamada, araçta Hamas komutanı Muhammed Şahin'in bulunduğunu söyledi.

İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybettiHamas komutanı Muhammed Şahin.

SİYASİ BÜRO BAŞKAN YARDIMCISINA YAKIN İSİM

Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.

İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

ZAMANLAMA MANİDAR

İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.

İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıJokerAllame:

kaç oldu bu ? bir Niyazi daha

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Haber YorumlarıSevim CELIK :

Ya bu Hizbullah’a güvenip duruyorlar bu Hamasçılar anlamıyorlar ki ne bunlar İsrail Siyonistlerle beraber çalışıyor adamları satıyorlar bol bol öldürüyorlar İran’da öyle Liban Hizbullah‘da öyle bunlar Hizbullah değil bunlar Hizbulşeytanlar!!!!!! Türkiye gelsinler Türkiye’de onları koruma altına alınır anlamadılar hâlâarlanmadılar ki bu ülkelerde onlara güvence yok onun yerine konumunu nereden öğreniyorlar her tarafta muhbirler var hep satıyorlar birbirlerine

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Çok sevindim

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Hamas Türkiye’ye gelsin! bizden başkası koruyamaz

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Bunlar birbirini satıyor,başka açıklaması yok

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Abd desteğini alan siyonistler daha çok katliam yapacak ve kimse de bir şey yapamaz tasmalı arap devletleri israil ve abd'ye tavır alıp tüm ilişkilerini kesse bu iş biter ancak adı üstünde tasmalı oldukları için böyle bir şey mümkün görünmüyor.

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Terörist başının biri daha gitmiş oh oh çok üzüldüm

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Zortingen bazıları ;)))

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