İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı ve Hamas komutanı Muhammed Şahin'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

ARAÇ TAMAMEN YANDI

Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

İSRAİL KANALINDA "SUİKAST GİRİŞİMİ" MANŞETİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak yaptığı açıklamada, araçta Hamas komutanı Muhammed Şahin'in bulunduğunu söyledi.

Hamas komutanı Muhammed Şahin.

SİYASİ BÜRO BAŞKAN YARDIMCISINA YAKIN İSİM

Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.

ZAMANLAMA MANİDAR

İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.