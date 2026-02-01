İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında en az 32 Filistinli öldü

İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, çoğu çocuk ve kadın en az 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail saldırıları Gazze'nin farklı bölgelerini hedef aldı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, bir saldırıda savaş helikopterlerinin güneydeki Han Yunus kenti yakınında, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir kampı hedef aldığını bildirdi.

Saldırılar, Ocak ayı ortasında ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinden bu yana yapılan en yoğun saldırılar.

İsrail ordusu, Hamas'ın cuma günü ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek, saldırıların buna misilleme olduğunu açıkladı.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Hamas saldırılarda ölenler arasında Han Yunus'taki kampa sığınmış bir aileden yedi kişinin olduğunu, saldırıların sivil yerleşimleri, çadırları ve bir polis karakolunu hedef aldığını duyurdu.

Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nden doktorlar da şehir merkezindeki bir apartmanın vurulması sonucu üç çocuk ve iki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen çocukların amcası Samer al-Atbash, Reuters haber ajansına "Üç küçük yeğenimi sokakta bulduk. Ateşkes diyorlar... Bu çocukların suçu neydi? Bizim suçumuz ne?" diye konuştu.

AFP saldırılarda Gazze'nin güneyinde onbinlerce Filistinli'nin sığındığı el Al-Mawasi bölgesinin de hedef alındığını aktardı.

İsrail ise saldırılarda "dört komutan ve başka teröristlerle" bir silah deposu, bir silah üretim tesisi ve Gazze Şeridi'nin orta kısmında Hamas'ın saldırı düzenlemek için kullandığı iki bölgenin hedeflendiğini savundu.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca "Refah'ın doğusundaki bir tünelden çıkan sekiz teröristin" tespit edildiği de belirtildi.

Hamas saldırıları kınayarak, ABD'den acil eyleme geçmesini istedi ve devam eden ateşkes ihlallerinin " İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bir soykırım savaşı sürdürdüğünün kanıtı" olduğunu belirtti.

Refah sınır kapısının açılması bekleniyor

Gazze'deki İsrail saldırıları sürerken, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının bugün açılması bekleniyor.

Hamas'ın elindeki son rehinenin cenazesinin hafta başında İsrail'e teslim edilmesinin ardından, sınır kapısının pazar günü açılacağı duyurulmuştu.

Sınırın açılması, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının önemli koşullarından biri.

Gazze'ye giriş ve çıkışlar için ana sınır olan Refah'tan günlük kaç kişinin geçişine izin verileceği henüz bilinmiyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in cumartesi günü düzenlediği saldırıları kınayarak, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Ateşkes görüşmelerinin arabulucularından olan Katar'ın dışişleri bakanlığı da "devam eden İsrail ihlallerini" kınadı.

Gazze'deki sağlık bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 769'a, yaralı sayısıysa 171 bin 480'e yükseldi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ve birçok bölge ülkesinin katılımıyla Ekim 2025'te varılan bir anlaşmayla sona ermiş ve taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti.

Ocak ayı ortasında da anlaşmanın ikinci aşamasına geçildiği açıklanmıştı.

İkinci aşama, Gazze'nin yeniden inşasını, tümüyle savaşçılardan arındırılmasını, Hamas ve diğer Filistinli grupların silahsızlandırılmasını kapsıyor.

Gazzeli yetkililer ateşkesin başından bu yana İsrail saldırılarında en az 500 kişinin öldüğünü, İsrailli yetkililerse dört İsrail askerinin öldüğünü söylüyor.