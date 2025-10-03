İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

İsrail'in tüm müdahalelerine rağmen yeni bir insani yardım filosu olan Özgürlük Koalisyonu Filosu, Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor.

ÖZGÜRLÜK KOALİSYONU FİLOSU, GAZZE'YE DOĞRU İLERLİYOR

Bir filo daha İsrail'in ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak üzere Gazze Şeridi'ne doğru ilerliyor. İtalya'nın Otranto kentinden 30 Eylül'de yola çıkan Özgürlük Koalisyonu Filosu, 11 gemiyle Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıklarında seyrine devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun ardından İsrail'in Gazze'deki yasa dışı ablukasını kırmaya yönelik yeni bir sivil girişimi temsil eden filo, mayıs ayında Malta açıklarında saldırıya uğradıktan sonra onarılan Vicdan (Conscience) gemisi, "Özgürlük Filosu Koalisyonu " ve "Gazze'ye Binlerce Madleen" girişimleri dahilindeki gemilerden oluşuyor.

2 Mayıs'ta organizatörlerin İsrail'i sorumlu tuttuğu bir insansız hava aracı saldırısına uğrayan Vicdan gemisinde 25 ülkeden onlarca uluslararası gazeteci ve sağlık çalışanı bulunuyor. Bu gemideki aktivistler, kuşatma altındaki Gazze'de bulunan sağlık ve medya çalışanı arkadaşlarına ulaşmaya çalışıyor.

AMAÇ İNSANİ YARDIM VE ABLUKAYI KIRMAK

Onarımının ardından göreve çıkan "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ve "Gazze İçin Binlerce Madleen" dahilindeki on tekneyle birlikte Gazze'ye ilerleyen Vicdan gemisi, Gazze'ye yabancı basın mensuplarının girişine izin vermeyerek medya karartması uygulayan İsrail'in medya ablukasını kırmayı da amaçlıyor.

22 ÜLKEDEN 146 KATILIMCI VAR

Gemide 22 ülkeden 146 katılımcı bulunuyor. Vicdan gemisinin ise 22 ülkeden toplam 92 katılımcısı var. Filo, Gazze'ye pazar günü ulaşmayı hedefliyor.