İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar

İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Güncelleme:
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırısı düzenledi. Şehrin pek çok oktası savaş uçakları ve füzelerle hedef alınırken, şiddetli patlamalar canlı yayında anbean kameralara yansıdı.

İsrail, İran'a düzenlediği saldırıların yanı sıra Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, bir kez daha başkent Beyrut'u vurdu.

BEYRUT'TA ART ARDA PATLAMALAR

Beyrut'ta pek çok nokta savaş uçakları ve füzelerle hedef alındı. Saldırıların ardından yaşanan patlamalar canlı yayında kameralara yansıdı. Beyrut'un pek çok noktasından dumanların yükseldiği görüldü.

LÜBNAN'A HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bariş beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Sur kentine bağlı Deyr Antar beldesinde ise İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile bir araca düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü. Saldırılarda sivillerin yaşadığı binalar hedef alındı.

Gece saatlerinde ise İsrail uçakları, Başkent Beyrut'taki Ramle Beyda bölgesi ile başkentin güneyindeki Aramun bölgesini hedef aldı.

İSRAİL ÜNİVERSİTEYİ DE VURDU

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Ramle Beyda bölgesindeki saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 28 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'in Aramun beldesini hedef aldığı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetti, 7 çocuk yaralandı. Güneydeki Bint Cubeyl ilçesinde bir araca yapılan saldırıda 3 kişi öldü. Beyrut'un Dahiye'de bölgesindeki bir fakülteye düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Sayda'daki Arki beldesine yapılan saldırıda 9 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 687'7e, yaralı sayısının 1774'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 822 bin 600 kişinin başvurduğunu bildirdi.

Turan Yiğittekin
