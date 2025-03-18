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İsrail Gazze'yi vurdu! En az 232 kişi hayatını kaybetti

İsrail Gazze'yi vurdu! En az 232 kişi hayatını kaybetti
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Yapılan açıklamaya göre Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında en az 232 kişi hayatını kaybetti.

İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 232 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

GENİŞ ÇAPLI SALDIRI BAŞLATTILAR

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bundan sonra Hamas'a karşı artan bir kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, "Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF'ye Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

"TÜM REHİNELERİN SERBEST BIRAKILMASI GEREKİYOR"

Bu doğrultuda Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır" denildi.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYusuf Yorulmaz:

Ya Kahhar :(

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Haber YorumlarıSerhat Bagci:

bu gidişle İsrail Abd Ortadoğu’yu alır güzel gidiyorlar

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Haber YorumlarıMuhammed AY:

Hamas'a ait hedefler olduğunu nereden uydurdun İsrail'in İddiası bunlar onlar için sivil Hamas ayrımı yok

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