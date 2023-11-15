İsrail, yardım taşıyan kamyonların çalışması için Gazze'ye sınırlı miktarda yakıt girişine izin verecek

İsrail'in katliam yaptığı Gazze 40 gündür abluka altında. Kente günlerdir yakıt girmesine izin verilmezken bu nedenle hastaneler işleyemez hale geldi. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, İsrail'in insani yardım kamyonlarının çalışması için kısıtlı miktarda yakıtın Gazze'ye girişine izin vereceğini duyurdu. Ancak bu yakıt miktarı, hastanelerin işletilmesi için yeterli olmayacak.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail makamlarının, insani yardım kamyonlarının çalışması için kısıtlı miktarda yakıtın Gazze'ye girişine izin vereceğini duyurdu. Ancak giriş yapması beklenen yakıtın, hastanelerin işletilmesi için yeterli olmadığı vurgulandı.

ÖLÜMLE YÜZ YÜZELER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Ancak uygulanan abluka nedeniyle kentte yakıt, elektrik ve su bulunmuyor. Bu nedenle insanlar ölüme terk edilmiş durumda.

Gazze'ye 40 gündür yakıt haricinde sınırlı sayıda insani yardım malzemesi taşıyan tırın girmesine izin verilmişti.

YARDIMLARI DAĞITACAK KAMYONLARIN ÇALIŞMASI İÇİN VERİLECEK

OCHA'dan yapılan açıklamada, "İnsani yardım taşıyan 91 kamyonun 14 Kasım'da Mısır'dan giriş yapmasına rağmen, malzemelerin barınaklara, kliniklere ve diğer ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yakıt eksikliği nedeniyle büyük ölçüde durdu. İsrailli yetkililer, 15 Kasım'da Gazze'ye sınırlı miktarda yakıt girişine izin vereceklerini ve bunun sadece gelen insani yardımların dağıtımı için kamyonları çalıştırmak üzere kullanılacağını belirttiler. Bu, insani yardım operasyonları için gerekli yakıt ihtiyacının çok küçük bir kısmını temsil etmektedir. Bu arada, hastanelerdeki jeneratörlerin, su ve sanitasyon tesislerinin çalıştırılması da dahil olmak üzere diğer kullanımlar için yakıt girişi yasaklanmaya devam ediyor. Böylece 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'ye yakıt girişine izin verilmiş olacak" denildi.

HASTANELER HİZMET DIŞI KALMIŞTI

Gazze'nin kuzeyinde bulunan en büyük hastane olan Şifa hastanesi ve Al Quds hastanesi, yakıt yetersizliği sonucu jeneratörlerin durması nedeniyle hizmet dışı kalmıştı. Doktorlar, elektrik gerektiren teknolojileri kullanamadığı için geleneksel tedavi yollarına başvurmaya başlamıştı. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü, Gazze Şeridi genelindeki 36 hastanenin 22'sinin hizmet dışı kaldığını belirtmişti.