İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı

İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İran, İsrail'e yeni hava saldırı dalgası başlattı. Tel Aviv füzelerle hedef alınırken, İran Devrim Muhafızları, Tahran'da petrol tesisinin vurulmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafineri'sinin vurulduğunu açıkladı.

ABD- İsrail'in saldırılarına karşı İran yeni misilleme saldırısına başladı. İran hem ABD üslerini hem de İsrail'de pek çok noktayı hedef aldı.

İRAN'DAN YENİ HAVA SALDIRISI

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıkladı. İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Gerçek Vaat-4 Operasyonu"nun 27. dalgası kapsamında İsrail ve bölgedeki ABD üslerine yönelik geniş çaplı füze ve İHA saldırıları başlatıldığı belirtildi.

Bu saldırı dalgasında yeni "Hayberşıken" katı yakıtlı hassas güdümlü füzenin kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, saldırı dalgasında hedeflerin isabetli bir şekilde vurulduğu ileri sürüldü.

HAYFA RAFİNERİSİ VURULDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Tahran Petrol Rafinerisi'nin hedef alınmasına misilleme olarak İsrail'in Hayfa Petrol Rafinerisi füzelerle vuruldu" denildi.

DEMİR KUBBE BAŞARILI OLAMADI

Ayrıca, Tel Aviv'de yine füzelerle pek çok nokta vuruldu. Şehirde bazı binalar hedef alınırken, insanlar panikle kaçıştı. Demir Kubbe'nin İran füzelerini engellemekte tam anlamıyla başarılı olamadığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
