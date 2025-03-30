İsrail Dışişleri Bakanı'nın skandal Erdoğan açıklamasına Türkiye'den çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yaptığı skandal açıklamaya "Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" diyerek yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik skandal bir açıklamaya imza attı.

ERDOĞAN'A 'DİKTATÖR' DEDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' dedi.

"Diktatör Erdoğan, anti-semitik yüzünü ortaya koydu" diye yazan Saar, "Erdoğan'ın hem bölge hem de kendi halkı için tehlikeli olduğu son günlerde ortaya çıktı. Umarız NATO üyeleri bunu anlarlar, hatta mümkünse bir saat önce anlarlar" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇOK SERT TEPKİ

İsrailli bakanın skandal açıklamasına Türkiye sessiz kalmadı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Saar'a tepki göstererek; "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz. Söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddialar, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçasıdır" dedi.

"ENDİŞELERİMİZİ DERİNLEŞTİRMEKTEDİR"

Bakanlığın açıklamasında ayrıca şöyle denildi: "Bu tutum, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişelerimizi derinleştirmektedir.

"İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI MASUM SİVİLLERİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye'nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail'in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz.