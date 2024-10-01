İsrail'den uykuları kaçıracak yeni tehdit! 'Bu geceyi' işaret ettiler

İsrail'in Gazze'de başlattığı katliamı Lübnan'a taşıması ve Nasrallah başta olmak üzere çok sayıda Hizbullah komutanının öldürülmesi bardağı taşıran son damla oldu. İran Devrim Muhafızları, İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlattı. Tel Aviv sokaklarında siren sesleri yükselirken, İsrailliler panik halinde sığınaklara koştu. İsrail Ordu Sözcüsü, İran'ın füzeli saldırısının ardından 'Bu geceyi' işaret etti ve yoğun saldırılar düzenleyeceklerini duyurdu.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Orta Doğu'de en sıcak gecelerden biri yaşanırken İsrail ve İran'dan açıklamalar peş peşe geldi. İran'ın BM Daimi Temsilciliği, İsrail cevap vermeye kalkarsa daha yıkıcı bir karşılık geleceği uyarısında bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Netanyahu'ya bir mesaj göndererek, "Bu yalnızca gücümüzün bir parçasıydı. İran ile çatışmaya girmeyin" dedi.

"BU GECE ORTA DOĞU'DA GÜÇLÜ SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"

Yerel basında çıkan haberlere göre, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İran'ın füze saldırılarına ilişkin İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Hagari, İran'ın düzenlediği füze saldırılarının İsrail Hava Kuvvetlerinde herhangi bir hasara yol açmadığını savundu. İsrail Hava Kuvvetlerinin "tam kapasite" faaliyet gösterdiğini söyleyen Hagari, "İsrail Hava Kuvvetleri tam kapasiteyle faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu gece de geçtiğimiz yıl olduğu gibi Orta Doğu'ya güçlü saldırılar düzenlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı. Hagari, Orta Doğu'da düzenleyecekleri saldırıların hedefinde İran'ın olup olmayacağına ise değinmedi. İsrail Ordu Sözcüsü, bu akşam düzenlediği basın toplantısında, İran'ın füze saldırılarının "bedeli olacağını" ve karşılık verileceğini söylemişti.