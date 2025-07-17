İsrail'den Suriye'ye yeni saldırı: Süveyda kenti çevresi vuruldu

İsrail, bir kez daha Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL'DEN SÜVEYDA'YA HAVA SALDIRISI

Suriye devlet haber ajansı (SANA), İsrail savaş uçaklarının Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı grupların çatışmalarına sahne olan Süveyda kentinin dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu. Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / İHA