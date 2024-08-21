İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor

Ultra Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs'te İsrail'deki zorunluk askerlik hizmetini protesto etti. Polisin zaman zaman sert müdahalede bulunduğu o anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Batı Kudüs'te Ultra 'Harediler' olarak bilinen Ortodoks Yahudiler, İsrail'in zorunlu askerlik hizmetine karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirdi. Protestocular, zorunlu askerliğe karşı tepkilerini güçlü bir şekilde dile getirirken İsrail polisi göstericilere sert müdahalede bulundu.

ASKERLİĞİ İNANÇLARINA AYKIRI BULUYORLAR

Harediler, zorunlu askerlik hizmetini inançlarına ve yaşam tarzlarına aykırı buluyor ve bu yüzden protestolarını sürdürüyorlar. İsrail polisinin müdahalesi ise bölgede gerilimi daha da artırdı.

DESTEK KARŞILIĞINDA MUAFİYET

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan ve önemli bir siyasi nüfuza sahip olan Ultra Ortodokslar, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki 16 yıldır süregelen hükümetleri destekleme karşılığında, kendilerini Tevrat çalışmalarına adadıklarını söylediler ve zorunlu askerlik hizmetinden muafiyet sağladılar. Bu düzenleme, orduda görev yapan ve asıl vergi yükünü taşıyan laik İsrailli Yahudiler ile aralarında uzun süredir devam eden bir gerilime yol açtı. Geçtiğimiz aylarda, Gazze'deki çatışma ve Hizbullah'la yaşanan gerilim devam ederken, İsrail Yüksek Mahkemesi bu muafiyete son verdi ve binlerce Haredi Yahudi sokaklara döküldü.

ZORUNLU ASKERLİK 36 AYA ÇIKMIŞTI

İsrail güvenlik kabinesi, geçtiğimiz günlerde erkekler için zorunlu askerlik hizmetini mevcut 32 aydan 36 aya çıkarma planını onayladı. Yapılacak oylamanın ardından 36 aylık askerlik planı önümüzdeki sekiz yıl boyunca yürürlükte kalacak.