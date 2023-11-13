İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Cibaliye Mülteci Kampı bir kez daha hedef alındı. İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda en 31 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail, işgal ettiği Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. İsrail'e ait savaş uçakları bu kez de, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'nı hedef aldı. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 31 Filistinli hayatını kaybetti.

EN AZ 31 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Cibaliye Spor Kulübünün olduğu bölgede 12 evi bombaladı. Kurtarma ekipleri ile vatandaşlar, şu ana kadar en az 31 kişinin cesedine ulaştı. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI HER GEÇEN DAKİKA YÜKSELİYOR

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.