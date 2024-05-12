İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsveç'in Malmö kentinde, bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın finalinde oylama aşamasına geçildi. Ülkelerden gelen puanlar ve halk oylamasıyla kullanılan SMS'lere göre yarışmayı "The Code" adlı şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

PROTESTOLAR YARIŞMAYA DAMGA VURDU

Dünyanın kilitlendiği yarışmaya Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail'e yönelik protestolar damga vururken, final öncesi ve sırasında birçok protesto ve kriz yaşandı. İsrailli şarkıcı Eden Golan, "Kasırga" adlı şarkısıyla sahnede yuhalandı ve "Filistin" sloganları duyuldu. Daha önceki provalarda da benzer tepkilerle karşılaşmıştı. Ayrıca İsrail'in jüri sonuçlarını açıkladığı sırada yuhalamalar yükseldi.

İSRAİL BASININDAN SKANDAL İDDİA

Oylama sırasında da İsrail'e oy veren ülkeler ıslıklanırken, Eurovision yarışmasının dış basındaki yansımaları da dikkat çekiciydi. Maariv Gazetesi "Eurovision finalinde Eden Golan tarafından kırılan şaşırtıcı rekor gibisi yoktu" başlığı ile yaptığı haberde şarkıcının sahneye çıktığında izlenme oranının yüzde 52.8'e ulaştığını öne sürdü. Yayıncı kuruluşun yarışma yayın reyting ortalamasının yüzde 37.3 olduğunu hatırlatarak kurulduğu günden bu yana gördüğü en yüksek 'izlenme oranının' elde edildiğini de, dip not olarak yazdı.

"ASLINDA HALK BİZİ TUTTU"

Bir yerde "Sayemizde reyting gördünüz" demeye getirdi. Gazetenin bir başka iddiası da "Aslında halk bizi tuttu", "Halkın oyları ile beşinci olduk" diye yazdı. Bahis sitelerinin İsrail'i 'ikinci olarak' gösterdiğini ama hiç 'jüri üyesinin puan vermemesinin' bunu engellediğini ima etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protestolar sadece arenada değil, dışarıda da yaşandı. Malmö Arena önünde toplanan İsrail karşıtı grup, İsrail'in Eurovision'a katılımını protesto etti.Çıkan arbedede polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.