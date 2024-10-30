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İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

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İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan sel felaketinde 51 kişi hayatını kaybetti. İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı. Başbakan Pedro Sanchez "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım" dedi.

İspanya ülkenin doğu ve güney bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle adeta felaketi yaşıyor. Sel sularına kapılan 51 kişi hayatını kaybederken hükümet hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıpları nedeniyle kriz masasını kurdu.

"CANSIZ BEDENLER BULUNDU"

Ülkenin doğusundaki Valensiya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carlos Mazon, sel ve su baskınları sonucu bazı ilçelerde yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi. "Erişilen bazı noktalarda cansız bedenler bulundu ve başka cesetler bulunmaya devam ediliyor. Ailelere saygımızdan dolayı daha fazla bilgi vermeyeceğiz" diyen Mazon, bölgede şiddetli yağış kaynaklı 1996 yılından bu yana en büyük felaketin meydana geldiğini duyurdu.

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

YÜZLERCE ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

İspanyol basını, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde 6 kişinin kayıp olduğunu yazdı. Metrekareye 200 litreden fazla yağışın düştüğü doğu ve güney bölgelerinde olumsuz hava şartlarının büyük çaplı hasara yol açtığı, tarım alanlarının su altında kaldığı, yüzlerce aracın zarar gördüğü, ağaçların devrildiği, yol ve köprülerin çöktüğü, kara ve demir yolu ulaşımında ciddi aksamaların yaşandığı bilgisi paylaşıldı. İspanya hükümeti, olumsuz hava şartlarının yol açtığı can ve mal kayıplarından dolayı kriz masasının oluşturulduğunu açıkladı.

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

BAŞBAKAN SANCHEZ'DEN UYARI GELDİ

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından, "Kayıp kişilerle ve şiddetli yağış ve fırtınanın son birkaç saatte yol açtığı hasarla ilgili bilgileri yakından ve endişeyle takip ediyorum. Tüm acil servisler, sivil koruma, askeri acil müdahale ekibi, polis ve sivil muhafızlar bölgede görev yapıyor. Fırtına karşısında çok dikkatli olalım ve gereksiz seyahatlerden kaçınalım." paylaşımında bulundu.

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti

BİR AÇIKLAMA DA KRALİYET SARAYINDAN

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi; "Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz."

İspanya'yı sel vurdu! 51 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

bbb yildiz:

Filistini savunan güzel ülke ispanya , geçmiş olsun

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Samarpan Bhav:

Geçmiş olsun ispanya. Avrupada tek dostumuz.

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İsmail oruç :

İsrail'in ve ABD nin dünyada meydana gelen tüm felaketlerde parmağı vardır.

16
4
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Mehmet hakan Çelik:

Harp teknolojisi çalışıyor

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GÖKHAN UZUNALİ :

51 bebek bizde hastanede öldürülüyor. Buda bir şey mi ?

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MÜCAHİT KELEŞ:

müslümanların yaninda olan güzel ıspanya geçmiş olsun

7
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