İranlı milisler NATO üssüne saldırdı, ABD-İsrail bir ülkeyi daha vurdu

Orta Doğu'da gerginlik her geçen dakika tırmanıyor. İsrail-ABD ortaklığında İran, Lübnan'ın ardından Irak toprakları da vuruldu.

Irak Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD Victoria Üssü'ne pazartesi günü düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından, ABD ve İsrail güçleri Irak'ın Babil vilayetinde İran yanlısı milislere ait olduğu belirtilen bölgeleri vurdu.

MİLİSLERDEN ABD ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

Irak basınında yer alan haberlere göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki ABD Victoria Üssü'ne pazartesi günü iki insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi. Irak'ın özel uydu televizyon kanalları Al-Sumaria ve Al-Rasheed'in güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, İHA'lardan birinin operasyon bölgesi içine düştüğü, diğerinin ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi. Bir güvenlik kaynağı, saldırıda üs içerisindeki lojistik destek merkezinin de hedefler arasında olduğunu aktardı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmî açıklama yapılmadı.

İRAN DESTEKLİ GRUP ÜSTLENDİ

Irak'ta faaliyet gösteren Şii milis gruplardan Saraya Awliya al-Dem (Şehitlerin Velileri), saldırının sorumluluğunu üstlendi. Grup yaptığı açıklamada, saldırının İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine karşı bir misilleme olduğunu duyurdu. 2003 yılında ABD öncülüğünde Saddam Hüseyin'in devrildiği işgalin ardından Irak'ta faaliyet gösteren Şii milis gruplardan biri olan Saraya Awliya al-Dem'in bu eylemi, İran destekli silahlı grupların ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarına karşı misillemelerinin yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Lübnan Hizbullahı da daha önce benzer saldırılar düzenlemiş ve İran liderinin öldürülmesine tepki göstermişti.

ABD VE İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Milislerin saldırısının ardından, İran yanlısı milislerle bağlantılı Sabreen Haber Ajansı, İsrail ve ABD'nin Irak'ın Babil vilayetindeki Jurf al-Nasr kasabasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırının, milislerin üsse yönelik eylemine karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bölgedeki güvenlik kaynakları, hava saldırısında İran destekli milis gruplara ait mevzilerin hedef alındığını, can kaybına ilişkin henüz net bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

