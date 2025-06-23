İranlı gazeteci Mofatteh: İran, Kuveyt ve Bahreyn'e saldırıp ABD'nin bıraktığı silahları alabilir

İsrail-İran savaşı karşılıklı hava saldırılarıyla 11. gününde de devam ediyor. Gece boyu İsrail Tahran'ı, İran ise Tel Aviv'i yoğun biçimde vurdu.

İranlı Gazeteci Ali Mofatteh, Haberler.com canlı yayınında sunucu Melis Yaşar'a, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki nükleer müzakerelere başlama ve bir mutabakata varma ihtimalini değerlendirdi.

"SAVAŞ ESNASINDA ÜLKELER MÜZAKERE EDERLER"

Mofatteh, şu ifadeleri kullandı: "Müzakere bir vesile, bir araç. Her zaman müzakere olur. Mesela şu anda Rusya ve Ukrayna arasında müzakere var. 'Müzakere, nasıl bir müzakere olmalı' onu sormalıyız. Her zaman savaş esnasında ülkeler müzakere ederler. Bu yeni bir şey değil. İran da şu anda müzakere ediyor ama müzakereden çok konuşma diyebiliriz, diplomasi diyebiliriz.

"İRAN'DA DEVLET İSTESE BİLE HALK MÜZAKERE İSTEMİYOR"

Bildiğiniz gibi savaşta sadece silah savaşı değil, hibrit bir savaş bu savaş, siber saldırılar var. Medya savaşı var, diplomasi savaşı var. İran'da medya cephesini ileriye sürdürüyor. Bu yeni bir şey değil. Ama nükleer üzerinde müzakereler, İran'da şu anda devlet istese bile halk istemiyor. Yani halka rağmen artık müzakere edemeyiz. Neden müzakere edemeyiz? Efendim, ilk olarak müzakere etmiştik biz. İkincisi, anlaşmanı imzaladık biz. Onu da Amerika boşa verdi. Üçüncüsü de artık bu şekilde bombaların altında müzakere söz konusu olamaz.

"İRAN HASARI VE SALDIRILARIN BOYUTLARINI DEĞERLENDİRECEK"

İran'ın tepkisi ne olabilir? İran'ın elinde çok kart var. İran çok soğuk kafalı bir devlet ve ülke. Bunları ilk olarak değerlendirecek, yani hasarı değerlendirecek. Saldırının boyutunu değerlendirecek. Sonra başka ülkeler Amerika'ya bu saldırıda destek verdiğini değerlendirecek ve kendi tepkisini ona göre değerlendirecek.

"İSRAİL'İN EN BÜYÜK HEDEFİ İRAN-AMERİKA ARASINDA SAVAŞ BAŞLATMAK"

Mesela İran saldırıya hiç zaman boşuna girmez. Yani her şeyi değerlendirip sonra saldırıya misilleme verecek. Mesela ben bir şey söyleyeyim. İsrail'in şu anda siyaseti İran. Bildiğiniz gibi İsrail'in en büyük hedefi İran-Amerika arasında savaş başlaması. Bu onun en büyük hedefi. Şu anda mesela biliyoruz İsrail Amerika'nın uzantısı. Mesela İran yanıt olarak İsrail'i daha şiddetli vurabilir mi? Evet vurabilir. Bu bir hedef olabilir.

"İRAN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞ ÜCRETİ ALABİLİR"

Hürmüz Boğazı'nı kapatmak söylüyorlar. Onun ben ihtimalini az buluyorum. Neden az buluyorum? Hürmüz Boğazı, bir uluslararası alan, yani İran'a ait bir boğaz değil. Eğer İran onu kapatsa çok önemli bir şey ama aynı zamanda uluslararası bir itilafa, kendine karşı olarak yol açar. Mesela baktığınız zaman Çin, Batı Asya'dan çok boyutlu olarak petrol alıyor. Şimdi İran orayı kapatsa Çin'in de itirazı olabilir. Rusya'nın da itirazı olabilir. Başka ülkelerin de itirazı olabilir. Başka bir görüş var. Mesela söylüyorlar ki İran Boğaz'dan geçen gemilerden ücret alabilir. Acaba İran ücret alabilir mi almaz mı? Mesela Süveyş Kanalı'da bildiğiniz gibi Mısır ücret alabilir. Ama bir fark var burada. Süveyş Kanalı Mısır'a ait. Yani Mısır'ın arazisinde. Hürmüz Boğazı İran'a ait değil. Ama İran Uluslararası Deniz Hukukları Anlaşması'nın üyesi değil. Amerika gibi, onun üyesi değil. Buna ücret uygulayabilir. Bu da bir başka görüş.

"EĞER İRAN SAVAŞA BAŞLARSA İSRAİL ÇÖKER"

Bir başka görüş, Amerika'yı direk vurmak. Bu da bir şey. Ama Amerika'yı direk vurmak, Amerika'yla da bir savaşa girmek anlamında. İran'da son gelişmelerde, İran ordusu söylüyor ki, biz en az 2 ila 6 ay savaşa hazırız. 2 ila 6 ay savaş da İsrail'in çökmesinin anlamına geliyor. Neden? Eğer İran savaşa başlarsa, İsrail çöker. Mesela dün kaynaklardan Hayfa Limanı'nda yüzde 90'dan fazla artık gemilerin giriş çıkışı yok. Yani İsrail'in ticareti limanlarında, havalimanlarında. Yani havalimanı çalışmıyor, limanlar da çalışmasa İsrail çöker. İran bunu yıpratma savaşı olarak devam edecek.

"İRAN, AMERİKA ÜSLERİNE VE GEMİLERİNE SALDIRABİLİR"

İran'ın bir başka kartı da var. Amerika'nın üslerine ve Amerika'nın gemilerine saldırı olabilir. Ama ne şekilde bu saldırılar gerçekleşecek onu bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Mesela olabilir İran, İsrail'i şiddetli vurar. Ama İran'ın müttefikleri Amerika'nın üslerine Irak'ta ya başka ülkelerde, yani bu da olabilir. Mesela Amerika'nın gemilerine saldırabilir ve hatta açıklamaya gereği yok. Bu büyük bir dünya savaşına doğru gidişatın göstergesi olur. Efendim, maalesef bildiğiniz gibi Batı Asya'da her şey dünyada yansır. Yani bu da olabilir.

"İRAN, KUVEYT'E YA DA BAHREYN'E SALDIRIP AMERİKA'NIN BIRAKTIĞI SİLAHLARI ALABİLİR"

Dün Amerika'da söylediler ki İran Amerika'nın içinden terör saldırıları gerçekleştirebilir. Bu yanlış. Bu sadece propaganda. Böyle bir şey olmaz. Ama dışarıda olur. Başka bir şey mesela İran'da şu anda söylüyorlar. Bazı üslerde Batı Asya'da Amerika personelini tahliye ediyor. Şimdi mesela baktığınız zaman onlarda çok sayıda silah var. Yani Afganistan'da bıraktıkları gibi silah var orada. Bazen söylüyorlar ki İran hatta bir operasyon olarak bu Arap ülkesine, mesela Kuveyt'e ya da Bahreyn'e söylüyorlar. Bir saldırı gerçekleştirip ve o silahları alabilir. Onu da söylüyorlar. İran halkının arasında bu da var. Hem silah eline alır ve hem Amerika'ya bir hasar verir."